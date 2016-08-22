«Тамбов» может остаться без главного тренера

Клуб ФНЛ «Тамбов» в ближайшее время уволит главного тренера команды Валерия Есипова.

Как сообщает источник, 44-летнего специалиста уволят из-за невыразительных результатов команды на старте сезона. После девяти туров «Тамбов» набрал 10 очков и занимает в турнирной таблице 15-е место.

Напомним, что именно под руководством Есипова команда в прошлом сезоне вышла в ФНЛ.