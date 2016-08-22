«Тамбов» может остаться без главного тренера

а чего они хотели? с ходы в РФПЛ выйти??? у команды вообще проблемы с лицензированием были.....вполне нормальный результат для дебютанта...
Клуб ФНЛ «Тамбов» в ближайшее время уволит главного тренера команды Валерия Есипова.
Как сообщает источник, 44-летнего специалиста уволят из-за невыразительных результатов команды на старте сезона. После девяти туров «Тамбов» набрал 10 очков и занимает в турнирной таблице 15-е место.
Напомним, что именно под руководством Есипова команда в прошлом сезоне вышла в ФНЛ.