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    «Тамбов» может остаться без главного тренера

    Клуб ФНЛ «Тамбов» в ближайшее время уволит главного тренера команды Валерия Есипова.

    Как сообщает источник, 44-летнего специалиста уволят из-за невыразительных результатов команды на старте сезона. После девяти туров «Тамбов» набрал 10 очков и занимает в турнирной таблице 15-е место.

    Напомним, что именно под руководством Есипова команда в прошлом сезоне вышла в ФНЛ.

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.08.2016 08:13
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +155

      Nagay 22 августа 2016, 10:32

      а чего они хотели? с ходы в РФПЛ выйти??? у команды вообще проблемы с лицензированием были.....вполне нормальный результат для дебютанта...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 22 августа 2016, 08:59

      Да,Карпину надо дать шанс! Пусть всем докажет,что Армавир-длинная цепь случайных ошибок и проделки злого рока !

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 22 августа 2016, 08:34

      Вон Карпин сидит без дела и 3,14здит в микрофон. А ещё есть супер-
      пупер тренер Курбын Бердыр. Оба могут перейти в Тамбов." Мальчик
      хочет в Тамбов".

      1
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