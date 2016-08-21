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    Смолов и Селезнев сфотографировались с Ибрагимовичем

    Нападающий «Краснодара» Федор Смолов и форвард «Шахтера» Евгений Селезнев встретились с коллегой по амплуа Златаном Ибрагимовичем из «Манчестер Юнайтед».

    Неизвестно, в какой стране футболисты смогли встретиться, но запись появилась в Instagram Смолова лишь 20 августа.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    21.08.2016 18:46
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 22 августа 2016, 16:11

      Смолов: Можно сфотографироваться?

      Ибрагимович: Ты кто такой?

      Смолов: Помните одного наглого игрочишку с идиотской фамилией, который хотел у вас майку забрать?

      Ибрагимович: что то вспоминаю....

      Смолов: Ну вот, мы в одной сборной играем

      )))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +345

      Totti11 22 августа 2016, 14:11

      То я и думаю, что это Федя раззабивался???!!! Златан помогает!)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2111

      prtcs 22 августа 2016, 13:25

      За бутылку.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 22 августа 2016, 08:36

      2 шпаны и авторитет.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +226

      LokoBars 22 августа 2016, 00:14

      Руссо и украино туристо и шведо легендо!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1154

      Стаz 21 августа 2016, 23:18

      Жизнь удалачь

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +304

      Victor.Vings 21 августа 2016, 22:46

      Они достигли такого уровня, что могут себе позволить сфотографироваться с Ибрагимовичем :)

      1
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      Рейтинг: +38

      Maga093 21 августа 2016, 22:02

      это Ибрагимович сфотографировалсья с Смоловым))))))

      1
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      Рейтинг: +121

      murealbest 21 августа 2016, 20:17

      Это Монако, Monte Carlo Bay отель)

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +826

      alex kidn > murealbest 21 августа 2016, 21:31

      Утром в день той самой вечеринки

      2
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      Рейтинг: +997

      egrrr 21 августа 2016, 18:50

      кто-то тратит деньги на шампанское, а кто-то на фотки с Ибрагимовичем)))

      3
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