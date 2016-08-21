Смолов и Селезнев сфотографировались с Ибрагимовичем

Смолов: Можно сфотографироваться?
Ибрагимович: Ты кто такой?
Смолов: Помните одного наглого игрочишку с идиотской фамилией, который хотел у вас майку забрать?
Ибрагимович: что то вспоминаю....
Смолов: Ну вот, мы в одной сборной играем
)))
Нападающий «Краснодара» Федор Смолов и форвард «Шахтера» Евгений Селезнев встретились с коллегой по амплуа Златаном Ибрагимовичем из «Манчестер Юнайтед».
Неизвестно, в какой стране футболисты смогли встретиться, но запись появилась в Instagram Смолова лишь 20 августа.