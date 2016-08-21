Неймар больше не будет капитаном сборной

Нападающий сборной Бразилии Неймар больше не будет капитаном главной команды страны. Такое решение футболист принял после финального матча ОИ-2016. Напомним, что в финале Бразилия обыграла Германию (1:1, по пенальти – 5:4).



«Сегодня я стал чемпионом с капитанской повязкой на руке. Для меня было огромной честью носить еe, но с сегодняшнего дня я больше не являюсь капитаном сборной Бразилии. Это послание для нового главного тренера сборной Тите о том, что он может искать нового капитана», – сказал он в интервью Channel News Asia.

