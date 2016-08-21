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Неймар больше не будет капитаном сборной

21 августа 2016, 08:48
16

Нападающий сборной Бразилии Неймар больше не будет капитаном главной команды страны. Такое решение футболист принял после финального матча ОИ-2016. Напомним, что в финале Бразилия обыграла Германию (1:1, по пенальти – 5:4).


«Сегодня я стал чемпионом с капитанской повязкой на руке. Для меня было огромной честью носить еe, но с сегодняшнего дня я больше не являюсь капитаном сборной Бразилии. Это послание для нового главного тренера сборной Тите о том, что он может искать нового капитана», – сказал он в интервью Channel News Asia.

Источник: Бомбардир.ру
Бразилия Неймар
Комментарии (16)
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ПФК ЦСКА Моscow
1471759103
чего вдруг?
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Аристократ Олжик
1471759172
Да зачем позорить страну
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Димон Алма-Ата
1471759908
Наконец-то Бразилия выиграла титул, ну и Неймар вписал свое имя в историю футбола.
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Den Bull
1471761445
Ах какая досада)
Ответить
Ker0s
1471762484
Решение он принял...не дорос еще до капитана, щенок.
Ответить
Беспринципный Дима
1471763655
Марша?
Ответить
Lexa_Lexa
1471767937
Бразилия не переживет
Ответить
Алексей1988
1471769383
все гавно кроме мочи
Ответить
ZIDAN06
1471771523
Решил как Мессии поступить))отказаться от повязки и чтобы потом упрашивали))
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Дмитрий Александрович
1471772332
Там много желающих стать капитаном. Найдут достойную замену.
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