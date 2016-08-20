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    «Аякс» может заплатить 20 миллионов за 19-летнего бельгийского нападающего

    Президент «Генка» Патрик Янссенс заявил, что готов отпустить в «Аякс» нападающего Леона Бэйли на определенных условиях. Глава бельгийского клуба хочет получить за 19-летнего игрока 20 миллионов евро, а также, чтобы форвард продолжал выступления за «магистров» еще в течении года на правах аренды после оформления трансфера.

    «В общем-то, мы не горим желанием отпускать Бэйли. Однако, в случае предложения в размере 20 миллионов евро, а также, если нам позволят сохранить Леона в команде еще на год на правах аренды, мы готовы обсудить трансфер. Подобная сумма, вероятно, выглядит весьма завышенной, но мы отталкиваемся от огромного потенциала Бэйли. Мы бы хотели получить сумму, сопоставимую с той пользой пользе, которую Леон мог бы принести «Генку» в следующем сезоне», – сказал Янссенс.

    Источник: Telegraaf.nl

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    20.08.2016 15:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +645

      RamonCSKA 22 августа 2016, 09:54

      Аякс столько не заплатит

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