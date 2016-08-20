Широков: «Акинфеев – номер один в России. Уже долгое-долгое время»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков, ранее объявивший о завершении футбольной карьеры, поделился ожиданиями от предстоящего матча 4-го тура чемпионата России между «Зенитом» и ЦСКА.

– В «Зените» Лодыгин очень часто заканчивает матчи на ноль благодаря своей защите, а в ЦСКА ситуация обратная – Акинфеев подтаскивает свою оборону.

– Вратарь ЦСКА – номер один в стране. Уже долгое-долгое время. И он никогда не дает поводов в себе усомниться.

– А сравнить средние линии соперников, что получится?

– Здесь в целом паритет.

– А если взять центральных нападающих?

– С ЦСКА не сможет сыграть Дзюба, но он травмирован уже три недели, поэтому «Зенит» в этом смысле уже успел перестроиться. Тем более у него есть и другие форварды, не менее классные, чем Артем. Думаю, они справятся.

– Как вам в принципе Дзюба в «Зените»? Особенно если вспомнить, сколько было разговоров, когда он только-только переехал в Петербург.

– Его голы говорят сами за себя. Добавить тут особо нечего. Прошлый сезон Артем провел отлично! Хочу пожелать ему продолжать в том же духе.

– Где будете смотреть матч?

– Приехать в Петербург, как на «Локомотив», к сожалению, не смогу. Конечно, хотелось бы посмотреть встречу вживую, но на сей раз не получится.

– И, наконец, ваш прогноз?

– Я и там, и там выступал, поэтому предсказывать результат с моей стороны в принципе некорректно. С удовольствием пожелал бы победы обеим командам, но такого быть не может. Поэтому пусть и «Зенит», и ЦСКА проявят себя, а кто окажется сильнее, тот пусть и победит.