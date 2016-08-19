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    Бубнов: «За Бердыева сейчас идет торг, как на рынке»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о дальнейшем будущем бывшего главного тренера «Ростова» Курбана Бердыева, в услугах которого были заинтересованы «Спартак» и «Локомотив».

    «Что же касается Курбана Бердыева, с которым «Спартак» не договорился, то есть информация, что за время работы в «Рубине» этот специалист «освоил» миллиард долларов! При этом он имел доступ ко всем финансам и трансферам, чего в нормальных клубах быть не должно! Получается, у Бердыева был просто такой дополнительный бизнес. Этот тренер не хочет быть просто тренером, он хочет все контролировать и везде иметь своих людей. Но за Бердыева сейчас идет торг, как на рынке! За него ведь якобы борется и «Локомотив», – сказал Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    19.08.2016 20:02
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 20 августа 2016, 09:08

      Бердыр никому не нужен и точка. Может переезжать на свою историческую
      родину и там тренировать маленьких туркменов.

      -3
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 19 августа 2016, 22:03

      Бердыев ведет себя, как проститутка. Задолбал своими переходами.

      0
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      Рейтинг: +24993

      bset 19 августа 2016, 21:59

      Что бы там ни было, он при скромных финансах выжимает результат, а это главное.

      5
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      Рейтинг: -40

      bombardir70 > bset 19 августа 2016, 23:43

      Видимо у всех разное видинье футбола.Я не могу смотреть на игру Бердыевских команд,и результат при такой игре для меня не имеет значения.

      -2
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      Рейтинг: +24993

      bset > bombardir70 21 августа 2016, 13:39

      Игра забудется - результат останется. И так со всеми слабыми командами. Сборная России мяч неплохо держит, хорошо в пас катает, а результата нет. Что-то я не вижу, чтобы говорили "Плевать на результат. Главное играют красиво".

      1
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 19 августа 2016, 21:31

      может уж и не миллиард, но убрали бердыева из рубина вместе со всеми его людьми не по его воле. и систему рубина после этого настраивали ещё несколько лет, до сих пор настраивают.

      2
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      Рейтинг: +12304

      Вомбат 19 августа 2016, 21:22

      Бубнов, у вас просто жалкая фантазия. Какой там миллиард? Бердыев триллион долларов освоил. Он вообще самый богатый человек на планете.

      3
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      Рейтинг: +17754

      ilichkadr 19 августа 2016, 21:20

      На счет того, что Бердыев «освоил» миллиард долларов- понятие относительное. Кому достались "освоенные" - Бердыеву? Чушь собачья.............

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 19 августа 2016, 21:05

      Санек! а вот ты даже с доплатой никому не нужен.. с чего бы это? ты же аналитеГ..

      -1
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      Рейтинг: +17754

      ilichkadr 19 августа 2016, 21:05

      Постоянный эксперт Sportbox.ru Александр Бубнов поделился мнением о переменах в «Спартаке».

      — Леонид Федун заявил о том, что у «Спартака» много врагов. Но мне вот интересно, кто же эти враги?! Если так рассуждать, то и я прихожусь врагом Федуну. Но при этом кто самый главный человек в клубе? Кто все решает и кто приглашает тренера? Кто назначает на должности своих родственников? Сам Леонид Федун! При этом он часто говорит одно, а делает другое. Так было, например, когда он объявил, что отходит от дел в клубе, а сам продолжил ими заниматься. Прикрывался Родионовым… Но в итоге все осталось, как было. А зачем тогда делать такие заявления? Чтобы общественное мнение успокоить? Но нельзя же вводить людей в заблуждение!

      Сегодня основная проблема «Спартака» — это Федун. Без него в клубе не будет принято ни одно решения. Но за свои действия нужно нести ответственность, а свои обещания — выполнять, - заявил Бубнов.

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      Рейтинг: +91

      Warrior God 19 августа 2016, 20:53

      Валютный Бердыев,ему самое место в локо.

      -2
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      Рейтинг: +796

      Бестолковый 19 августа 2016, 20:31

      Бубнов- человек .овно.

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