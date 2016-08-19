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    Зобнин: «В «Спартаке» все понимают, что хочет от нас Каррера»

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поделился мнением об особенностях работы с новым главным тренером московского клуба Массимо Каррерой.

    «Мы еще мало времени тренируемся с Каррерой. В принципе очень большое внимание уделяется тактике, игре в обороне, но и про атаку не забываем. Наигрываем какие-то вещи в зависимости от того, с кем будем дальше играть.

    Понимаем, что хочет от нас Каррера. Конечно, еще не на сто процентов знаем, как нам играть, но думаю, что со временем, с тренировками поймем и будем выполнять всего его установки», – сказал Зобнин.

    Источник: «Матч ТВ»

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    19.08.2016 18:19
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +877

      talgatnurzhanov2006 19 августа 2016, 23:05

      обосрёмся как бараны с этим грёбаным Карерой, даже не хочу писать с 2 р имя Каррера, тем более слово обосрёмся, но факт есть факт сука!!!!

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      Рейтинг: +2386

      shurik45 19 августа 2016, 20:30

      А при Аленичеве значит,ни...я не понимали? Вот идиоты!

      1
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      Рейтинг: +59

      Drunkeschon 19 августа 2016, 20:03

      Время покажет. Думаю, что к зиме уже будет понятно, что за рыба Карреро.

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      Рейтинг: +31

      Arn 19 августа 2016, 19:42

      они еще прибавят ,купят еще игрока и норма будет и забудем про Курбана.Карера совсем не плох

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