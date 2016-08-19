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    Зуев вернулся в общую группу «Спартака»

    Футболисты «Спартака» сегодня провели подготовительную тренировку к домашнему матчу 4-го тура чемпионата России с «Краснодаром».

    Сообщается, что на равных со всеми работал хавбек красно-белых Александр Зуев, восстановившийся после спазма мышц передней поверхности бедра. Защитник Евгений Макеев, который в поединке третьего квалификационного раунда Лиги Европы с АЕКом получил ушиб коленного сустава, продолжает курс лечения.

    Напомним, что матч между «Спартаком» и «Краснодаром» пройдет 21 августа и начнется в 18:00 по московскому времени.

    Источник: ФК «Спартак»

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    19.08.2016 15:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +33383

      oyabun 19 августа 2016, 18:56

      Мне вот очень интересно, будет ли Каррера, включать в состав Спартака молодых российских игроков, воспитанников Спартаковской Академии, типа Зуева, Мелкадзе и др.? Или всё же будет делать ставку на легионеров? Время покажет

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