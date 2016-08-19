Экс-игрок «Зенита» Соловьев продолжит карьеру в «Факеле»

Бывший полузащитник «Зенита» Иван Соловьев продолжит карьеру в Футбольной национальной лиге. 23-летний игрок в ближайшее время подпишет контракт с «Факелом».

Ранее хавбек проходил просмотр в минском «Динамо», но не сумел договориться с белорусским клубом.

Напомним, что Соловьев перешел в «Зенит» в 2013 году из московского «Динамо», однако провел за петербургский клуб всего четыре матча и с 1 июля 2016 года стал свободным агентом.