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    Экс-игрок «Зенита» Соловьев продолжит карьеру в «Факеле»

    Бывший полузащитник «Зенита» Иван Соловьев продолжит карьеру в Футбольной национальной лиге. 23-летний игрок в ближайшее время подпишет контракт с «Факелом».

    Ранее хавбек проходил просмотр в минском «Динамо», но не сумел договориться с белорусским клубом.

    Напомним, что Соловьев перешел в «Зенит» в 2013 году из московского «Динамо», однако провел за петербургский клуб всего четыре матча и с 1 июля 2016 года стал свободным агентом.

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.08.2016 15:07
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +379

      o33uk 19 августа 2016, 19:54

      Привет Лахтеру .
      Соловьёв же дурачок жадный и глупый итог был ясень заранее.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 19 августа 2016, 16:16

      Хорошо себя проявил в "Динамо", а как польстился на Зенит" так прочно обосновался на лавке, хорошо хоть по арендам пошел, всё какая-никакая практика

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2755

      волчарик > арейская 19 августа 2016, 18:16

      лимит-получил контракт и жизнь удалась.теперь даже в минске не нужен

      -1
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      Рейтинг: +407

      18JG 19 августа 2016, 16:00

      Поднимется с "Факелом" в РПЛ и еще себя проявит.

      0
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      Рейтинг: +339

      babenko1977 19 августа 2016, 15:57

      супер карьера

      0
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      Рейтинг: +215

      iuda 19 августа 2016, 15:16

      Вернулся бы лучше в родное "Динамо"

      1
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