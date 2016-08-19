Ребров: «Любой вратарь РФПЛ еще долго будет вспоминать Халка»

Голкипер «Спартака» Артем Ребров рассказал о том, у кого из футболистов московской команды самый сильный удар.

«У нас в команде много ребят, у которых хороший удар. Например, у Зе Луиша. Или Попова, что он и продемонстрировал в матче с «Рубином». Если вспоминать соперников, то выделю удары Александра Алиева. Не сказать, что после них зудели пальцы, но мяч летел совершенно непредсказуемо. Ну и конечно, Халк. Любой вратарь Премьер-лиги будет еще долго его вспоминать» – сказал Ребров.