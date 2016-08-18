Гранквист: «Не сказал бы, что матч против «Партизани» был простым для нас»

Полузащитник «Краснодара» Андреас Гранквист прокомментировал результат матча Лиги Европы против албанского «Партизани» (4:0).

– Нет, это была непростая игра для нас, я бы так не сказал. У нас были сложности в самом начале, нам первые 15-20 минут не удавалось взять игру под своей контроль. Мы не сразу начали создавать достаточное количество опасных моментов, а тот же соперник с самого начала матча опасно контратаковал. Мы забили пенальти, а потом и еще несколько мячей. В целом, довольны результатом, который добились. Но нам не стоит почивать на лаврах, а стоит сконцентрироваться и готовиться к игре против «Спартака».



– Какие планы, задачи на ответный матч против «Партизани»? Если ли уже какие-то мысли на этот счет?

– Конечно же, задача на вторую игру – добиться хорошего результата. Еще ничего не решено, нас ожидают 90 минут в гостях. Команда соперника постарается забить, и забить как можно больше. Нам нужно собранными подойти к этой игре и добиться нужного результата.