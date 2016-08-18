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    Петреску дисквалифицирован на один матч ФНЛ

    Главный тренер «Кубани» Дан Петреску получил дисквалификацию на один матч за неоднократные выходы за пределы технической зоны в поединке восьмого тура ФНЛ против «Сибири» (1:1). Об этом сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

    «Решено за неоднократные выходы за пределы технической зоны без разрешения судьи (шестой раз) оштрафовать главного тренера «Кубани» Дана Петреску и дисквалифицировать его на один матч ФНЛ», – сказал Григорьянц.

    Напомним, что в следующем туре Футбольной национальной лиги «Кубань» сыграет на выезде с «Мордовией».

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.08.2016 17:19
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 19 августа 2016, 08:00

      Он что, тупой ??? На тренировках надо работать с командой, а не во время игры комедию устраивать...

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 19 августа 2016, 00:51

      Он может, он такой, эмоции зашкаливают, такое случалось и в "Динамо"

      0
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      Рейтинг: +371

      ASG 18 августа 2016, 18:32

      Мдаааа

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