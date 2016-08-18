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    Горлукович: «Пусть в «Спартаке» работают тренеришки»

    Бывший футболист «Спартака» Сергей Горлукович прокомментировал назначение Массимо Карреры на пост главного тренера красно-белых.

    – Чем Каррера лучше Аленичева?

    – Откуда я знаю? Это вы у Федуна спросите. Нужно подождать и посмотреть. Может, там вообще главный тренер не нужен.

    – Как это?

    – Ну, если изменений не будет, зачем он в принципе нужен? Пусть тренеришки работают.

    – Перед ним поставлена задача – быть в тройке в чемпионате России и выиграть Кубок. Амбициозные цели?

    – Почему? Я всегда говорил, что с этим составом можно и нужно бороться за Лигу чемпионов. Потенциал есть. Но тренер должен выжимать из этих игроков максимум. Тогда и результат придет. Игроки собраны под задачу. А уж про Кубок и вообще говорить несерьезно. А то получается, что состав есть, а «Спартак» борется всего лишь за 5 – 6-е места. Это, ребята, несерьезно.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.08.2016 14:09
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 18 августа 2016, 17:12

      вся проблема в ГЛАВЕ.. был бы как Гинер или Галицкий вопросов нет.. а тут болельщик Динамо Киев_)

      0
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      Рейтинг: +1298

      Taps 18 августа 2016, 15:21

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      "Спартак" - гнильё и отстой на долгие годы ...

      -8
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 18 августа 2016, 14:13

      Бердыев бы мог создать хорошую команду,но Лёня хочет всем рулить сам,от это все проблемы,пусть тогда сам тренирует

      6
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      Рейтинг: +216

      Daxa09 > Asbjorn 18 августа 2016, 14:43

      Да по-сути Лёня и решает кому в команде быть о кому нет кто должен играть а кто нет он не одному тренеру не даст спокойно построить команду постоянно нос сует туда в чем не разбирается а Бердыев не такой тренер который станет терпеть такое короче как был в Спартаке бардак так этот бардак и остаётся

      6
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      Рейтинг: +119

      Alessandro_grande > Asbjorn 18 августа 2016, 14:49

      Леня не сам принимает решения, там есть совет директоров, где они все садятся за круглый стол и начинается соревнования по тупизму.

      3
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