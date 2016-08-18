Черчесов хочет вернуть уважение к сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о своей главной задаче на посту наставника национальной команды.

«Несложно предположить, что после неудачи на крупном турнире последует определенный негатив. Но проходит время, люди анализируют – и мои коллеги, и футболисты, и, естественно, болельщики, чьи эмоции были совершенно справедливы. Теперь наступает день икс, когда нужно перевернуть страницу и начать все с чистого листа – нас ждет, можно сказать, дело государственной важности, всем нужно набраться терпения и дать возможность спокойно создать боеспособную команду. Понятно, что мы должны подтверждать свои намерения не словами, а своей игрой, мы должны поворачивать людей в свою сторону, и, как сказал Виталий Мутко, – вернуть уважение к команде, это сейчас самое главное, а остальное – по ходу. Сегодня этот постулат о возвращении уважения к команде – первостепенный. Министр это сказал, а думают об этом все.

В России есть футболисты, которые могут играть на хорошем уровне – и их надо нацеливать на результат, доверять им, верить в них. То, что есть у нас – это наше. А то, что наше – значит, самое лучшее для нас. Это моя философия», – сказал Черчесов.