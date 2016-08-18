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Черчесов хочет вернуть уважение к сборной России

18 августа 2016, 12:19
19

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о своей главной задаче на посту наставника национальной команды.

«Несложно предположить, что после неудачи на крупном турнире последует определенный негатив. Но проходит время, люди анализируют – и мои коллеги, и футболисты, и, естественно, болельщики, чьи эмоции были совершенно справедливы. Теперь наступает день икс, когда нужно перевернуть страницу и начать все с чистого листа – нас ждет, можно сказать, дело государственной важности, всем нужно набраться терпения и дать возможность спокойно создать боеспособную команду. Понятно, что мы должны подтверждать свои намерения не словами, а своей игрой, мы должны поворачивать людей в свою сторону, и, как сказал Виталий Мутко, – вернуть уважение к команде, это сейчас самое главное, а остальное – по ходу. Сегодня этот постулат о возвращении уважения к команде – первостепенный. Министр это сказал, а думают об этом все.

В России есть футболисты, которые могут играть на хорошем уровне – и их надо нацеливать на результат, доверять им, верить в них. То, что есть у нас – это наше. А то, что наше – значит, самое лучшее для нас. Это моя философия», – сказал Черчесов.

Источник: ТАСС
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Черчесов Станислав Мутко Виталий
Комментарии (19)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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СЛАВА 81
1471512312
Правильно, надо вернуть всех игроков Евро 2016.
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Сергей Свояк
1471512503
Бла-бла-бла. Завязывать пора с интервью, и работать, работать, работать!
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valike35
1471514486
Меньше слов больше дела
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stream15
1471514847
Нам бы тоже этого хотелось.
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Grelas
1471514896
Самого Черчесова действительно уважают, но вот его подопечные, чтобы вернуть уважение, должны "умирать" на поле, я не требую даже побед, а вот видеть на начальном этапе запредельную самоотдачу - это был бы верный шаг к возврату уважения болельщиков.
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Pourport
1471516862
Верните его в Локо,а потом в сборную)))
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firs04
1471516970
С его слов я понял, что их надо начинать бить
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STatham
1471521746
Думаю может получиться подъем вначале. Но потом снова может быть провал и та же история... У нас обычно так бывает в стране...
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Alessandro_grande
1471524702
Уважение появится, если на своем домашнем ЧМ реабилитируется сборная.
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Zubo
1471530738
Для этого нужно убрать лимит
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