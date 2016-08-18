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    Зотов: «Мы уже и в церковь ходили. Не знаем, что еще придумать»

    Защитник «Кубани» Георгий Зотов остался недоволен исходом матча 8-го тура ФНЛ с «Сибирью» (1:1).

    «Я не знаю, что и говорить. Расстроились, что не взяли три очка, что опять не выиграли, что пропустили через 30 секунд, как забили сами. Я не знаю уже, что и говорить.

    Мы вроде и нормально физически себя чувствуем, моменты создаем, но не забиваем. Даже две игры подряд пенальти не удается забить. Что тут скажешь? Не фарт. Мы уже и в церковь ходили, и всем составом выезжали на шашлыки. Уже не знаем, что еще придумать.

    Несправедливый результат, я считаю. Всю игру провели на их половине поля, но пропустили опять обидный гол», – заявил Зотов.

    Источник: Rusfootball.info

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    18.08.2016 01:03
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +215

      iuda 19 августа 2016, 15:17

      Крутую групповуху организуйте и чтобы с первого раза попадать

      0
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      Рейтинг: +35

      Elz 18 августа 2016, 10:12

      Как-то просто хотели выигрывать начать )) В церковь сходили, шашлычков поели, сидим ждем когда сработает ) Если вместо всего этого ежедневно тренироваться, лишний час или два, может что-то начнет получатся. Только через пот, боль и слёзы.

      0
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      ...
      Рейтинг: +42

      alboro > Elz 18 августа 2016, 11:02

      пивко пропустил

      1
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      Рейтинг: +496

      firs04 18 августа 2016, 10:09

      Это все отговорки. Желания у наших футболеров нет.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +120

      Kosmotoga 18 августа 2016, 09:19

      зачем ходить в церковь ?

      -2
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 18 августа 2016, 09:07

      В церковь ходить не надо, если веры нет, не поможет.

      0
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      Рейтинг: +14

      Sashabravo > prtcs 19 августа 2016, 17:23

      Если есть тем более

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 18 августа 2016, 09:06

      В баньку с девочками и пивко, но только на один день.

      -1
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 18 августа 2016, 08:53

      На шашлыки - это вы хорошо придумали, огонь!

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 18 августа 2016, 08:51

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Четки купите,как у Бердыева и примите масульманство

      -5
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > андрей андреев 15 сентября 2016, 20:07

      Ты уже того?

      0
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      Рейтинг: +988

      опус 2 18 августа 2016, 08:44

      А играть хорошо пробовали ?

      2
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      Рейтинг: +44

      AlMann 18 августа 2016, 08:39

      "Мы уже и в церковь ходили, и всем составом выезжали на шашлыки. Уже не знаем, что еще придумать."
      Может, потренироваться?

      3
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