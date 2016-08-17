Читатели «Бомбардира» хотят видеть в сборной России Смольникова и Глушакова

Новый главный тренер сборной России Станислав Черчесов огласил заявку национальной команды на товарищеские матчи с Турцией и Ганой.

Читатели «Бомбардира» считают, что в состав сборной должен также войти Игорь Смольников. Защитника «Зенита» хотят добавить к ранее вызванным футболистам 26% голосующих. 21 процент людей желают вернуть в команду хавбека «Спартака» Дениса Глушакова. Еще 19% предполагают, что Черчесов выбрал лучших игроков и состав сборной не нуждается в изменении.