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  • Читатели «Бомбардира» хотят видеть в сборной России Смольникова и Глушакова

Читатели «Бомбардира» хотят видеть в сборной России Смольникова и Глушакова

17 августа 2016, 22:06
11

Новый главный тренер сборной России Станислав Черчесов огласил заявку национальной команды на товарищеские матчи с Турцией и Ганой.

Читатели «Бомбардира» считают, что в состав сборной должен также войти Игорь Смольников. Защитника «Зенита» хотят добавить к ранее вызванным футболистам 26% голосующих. 21 процент людей желают вернуть в команду хавбека «Спартака» Дениса Глушакова. Еще 19% предполагают, что Черчесов выбрал лучших игроков и состав сборной не нуждается в изменении.

Источник: Бомбардир.ру
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Зенит Спартак Глушаков Денис Смольников Игорь
Комментарии (11)
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serzhio1
1471461468
Ну не знаю насчет глушака, по мне так лучше бы Иванова вызывали
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Сергей Свояк
1471464103
Глушакова скорее, за Смольникова голосовали бомжи))
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Zmeu'
1471466112
Какой Смольников вы что евро не смотрели почти все атаки и голы с его фланга ,облажался по полной ,не знал куда ему бежать! А Глушакова вот зря не взял он не плохой атакующий опорник.
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Zeff
1471466473
Смольникова безусловно. Глушакова только на лавке.
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Фан666
1471468668
Вот уж Глушаков там лишний, хотя по большому счёту не хуже других. Все одинаковые, скажем так. Невостребованные в Европе.
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Zenit-84
1471484152
Хотят - увидят!
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Стаz
1471500367
Бред какой-то. У нас команду формирует главный тренер или общественность? Два года играть без официальных матчей, надо просматривать как можно больше новичков на первом этапе.
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Dimon013
1471504689
Смола заслужил!!!
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Dimon013
1471504725
Смолу на правый фланг, Фернандеса на левый!!
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