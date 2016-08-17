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    Тихонов: «Может, игрокам «Енисея» надо ноги освятить?»

    Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов поделился наблюдениями после домашнего поражения в матче 8-го тура ФНЛ от «Спартака-2» (0:4).

    – Вы не думаете обратится к шаману, ведь есть игра у команды?

    – Если честно, не понимаю почему, но мы не можем забить гол. Мяч не идет, а нам залетает все, что можно. Может, действительно, что-то кто-то бросил в уголок здесь на стадионе... Не понимаю я. Вроде ничего начинаем, есть моменты хорошие. Потом пропускам гол, вроде опять ничего. Не можем забить, не понимаю!

    – Но игра была хорошая.

    – Игра игрой, счет остается. Мы все прекрасно понимаем, что 0:4 для болельщиков, хоть 0:3 или 0:2, как разница ... Если есть игра, голы должны приходить. У нас они почему-то приходят только на выезде, где мы набрали 7 очков. Дома только с «Динамо», сыграв 0:0.

    – Складывается впечатление, что с «Зенитом-2», что сегодня команда после второго пропущенного мяча расклеивается.

    – При счете 0:2 у Алиева был прекрасный момент. Нам забивают с угла штрафной со стандарта, потом рикошет залетает, нам забивают в дырочку в ближний угол, а у нас Алиев не может забить с линии вратарской.

    – Потому что он не бьет, а убирает мяч под себя.

    – Он убрал под себя и ударил, можно было, был бы счет 1:2. Мы же с вами не можем туда выйти и ударить сразу. Есть футболисты, это их работа.

    – Объективно, это был лучший матч «Енисея» в сезоне.

    – Лучший – это когда команда выигрывает. Эмоций наличие игры не прибавляет никому. Стали создаваться моменты, есть игра, держим мяч. Но вы сами понимаете, что футбол – это голы и очки. Мы все прекрасно понимаем, что сейчас внизу таблицы. Не думаю, что это кого-то устраивает.

    – Ну может, действительно надо батюшку привести, чтобы освятил ворота?

    – Может, футболистам надо ноги освятить? Или окунуться где-нибудь в святой воде!

    Источник: ФК «Енисей»

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    17.08.2016 21:23
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 17 августа 2016, 21:40

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Чётки купите

      -4
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      Рейтинг: +119

      Alessandro_grande 17 августа 2016, 21:27

      Андрей, лучше сходите к бабке, может на Енисеи порча весит, ахаха

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      Рейтинг: +345

      Totti11 > Alessandro_grande 18 августа 2016, 08:13

      ага, Спартаковская

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