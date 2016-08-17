Асхабадзе: «Знаю, кто такой Конте, а кто такой Каррера – не очень»

Бывший генеральный директор «Спартака» Роман Асхабадзе прокомментировал назначение Массимо Карреры на пост главного тренера московского клуба.

«Хотелось бы процитировать всем известную фразу из песни Queen: «Show must go on». Не могу сказать, что я чего-то жду от Массимо Карреры, потому что, насколько я знаю, он никогда не работал главным тренером в клубе с большими амбициями и со сложной системой управления. Я знаю, кто такой Антонио Конте и знаю его лично, а вот кто такой Каррера – не очень. Я услышал об итальянце, только когда о нем заговорили российские СМИ и он пришел в «Спартак» помощником Дмитрия Аленичева.

Ситуация очень сильно напоминает ту, что была несколько лет назад, когда из клуба уходил Валерий Карпин и на его место назначили Дмитрия Гунько. Результаты команды в тот отрезок мы все прекрасно помним. К сожалению, он был удручающим для «Спартака». Но надеемся, что красно-белым по итогам чемпионата удастся попасть хотя бы в Лигу Европы. Что лучше для «Спартака» – «свой» тренер или приглашенный? Лучше спросить у руководства клуба. Я неоднократно говорил, что для «Спартака» важен и результат, и то, как он достигается, и постановка самых высоких задач, и философия клуба в совокупности. Здесь нельзя ничего разделять. Но это мое субъективное мнение», – сказал Асхабадзе.