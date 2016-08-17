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    Мамаев и Вандерсон пропустят около 2,5 месяцев из-за травм

    Футболисты «Краснодара» Павел Мамаев и Вандерсон пропустят около 2,5 месяцев из-за травм. Об этом сообщил главный тренер «быков» Олег Кононов.

    «У нас непростая ситуация, сейчас достаточно много игроков травмированы. И нам бы очень хотелось, чтобы наши фанаты поддерживали нас своим присутствием на стадионе как завтра, так и в будущем. У нас сложилась серьезная ситуация по Вандерсену, который пропустит около 2,5 месяцев, так же как и Павел Мамаев, который получил мышечное повреждение на предыгровой тренировке. Эти футболисты являются по сути одними из лидеров, они делали результат и без них будет сложно.

    Но есть и положительная динамика. Вячеслав Подберезкин уже будет тренироваться в общей группе, Марат Измайлов должен вернуться через 5-6 дней, через 7-10 – Ибраима Бальде. У нас были варианты по приобретению нескольких новых атакующих футболистов, и, посоветовавшись с руководителями, мы пришли к выводу, что у нас много игроков. Будем выходить из ситуации без приглашения новичков, мы рассчитываем на ребят, которые у нас есть», – сказал Кононов.

    Источник: ТАСС

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    17.08.2016 19:06
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    Комментарии4
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      Рейтинг: -168

      Беспринципный Дима 17 августа 2016, 21:45

      Что один что второй- ни о чем

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +256

      477 17 августа 2016, 19:42

      Такое ощущение что бомбардир сам новости придумывает!

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 17 августа 2016, 19:18

      неприятно

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 17 августа 2016, 19:15

      А Бальде откуда взялся он в Реймсе играет в лиге 2 странно ...

      2
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