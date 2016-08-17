Бош: «1:1 – не идеальный результат, но мы надеемся выиграть в Ростове»

Главный тренер «Аякса» Петер Бош поделился наблюдениями от матча 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Ростовом» (1:1).

– Исходом матча я недоволен, а вот игрой – в основном да. Мы держали прессинг, когда теряли мяч, не давали сопернику шанса контратаковать. Но, к сожалению, все равно пропустили. Нам очень помог Юнес слева – постоянно давил, имел отличный шанс, но не забил. Печально, что пропустили, но хорошо, что довольно быстро отыгрались. Во втором тайме сказалась усталость. Мы очень опасались контратак «Ростова», а потому уже меньше наседали. Жаль, что 1:1, но ребята хорошо сыграли. И было приятно, как публика поддерживала команду.

– Осадок от ничьи остался?

– Да, но мы играли с командой с совсем иным стилем игры. 1:1 – не идеальный результат, но мы очень надеемся выиграть в Ростове.

– Почему пропустили гол?

– Первый гол не должен был быть забит, и Яспер Силлессен это знает. К сожалению, он был закрыт и не мог видеть удар, потому и ошибся. Но один гол это не катастрофа. Мы сыграли отличный матч, имели массу возможностей забить, и должны были забивать еще.

– Чем объясняется замена Траоре?

– Траоре сыграл отличный первый тайм, а во втором он устал.

– У него энергии не хватает?

– Обычно Траоре и в «Челси» играл около часа. А в «Витессе» его хватало на все 90 минут. Сейчас он еще не полностью готов. Но и другие игроки устали. Нам нужно улучшать «физику» – требуется, чтобы мы могли прессинговать все 90 минут.