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  • Бош: «1:1 – не идеальный результат, но мы надеемся выиграть в Ростове»

Бош: «1:1 – не идеальный результат, но мы надеемся выиграть в Ростове»

17 августа 2016, 00:53
22

Главный тренер «Аякса» Петер Бош поделился наблюдениями от матча 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Ростовом» (1:1).

– Исходом матча я недоволен, а вот игрой – в основном да. Мы держали прессинг, когда теряли мяч, не давали сопернику шанса контратаковать. Но, к сожалению, все равно пропустили. Нам очень помог Юнес слева – постоянно давил, имел отличный шанс, но не забил. Печально, что пропустили, но хорошо, что довольно быстро отыгрались. Во втором тайме сказалась усталость. Мы очень опасались контратак «Ростова», а потому уже меньше наседали. Жаль, что 1:1, но ребята хорошо сыграли. И было приятно, как публика поддерживала команду.

– Осадок от ничьи остался?

– Да, но мы играли с командой с совсем иным стилем игры. 1:1 – не идеальный результат, но мы очень надеемся выиграть в Ростове.

– Почему пропустили гол?

– Первый гол не должен был быть забит, и Яспер Силлессен это знает. К сожалению, он был закрыт и не мог видеть удар, потому и ошибся. Но один гол это не катастрофа. Мы сыграли отличный матч, имели массу возможностей забить, и должны были забивать еще.

– Чем объясняется замена Траоре?

– Траоре сыграл отличный первый тайм, а во втором он устал.

– У него энергии не хватает?

– Обычно Траоре и в «Челси» играл около часа. А в «Витессе» его хватало на все 90 минут. Сейчас он еще не полностью готов. Но и другие игроки устали. Нам нужно улучшать «физику» – требуется, чтобы мы могли прессинговать все 90 минут.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов Аякс Ростов Бош Петер
Комментарии (22)
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a-rakhmatov
1471385417
Мечтать не вредно.....у тебя был шанс и ты не проходишь. Удачи Ростову!!!
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арейская
1471390179
Мы тоже надеемся, но только на победу "Ростова", надеюсь так оно и будет
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Lukasch2000
1471392470
Удачи Ростовушке в ответной игре!!! Верим в победу Российского клуба!
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GeorgeXIII
1471394912
фиг вам, Аякс!!!!!!
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ДАША Д
1471400281
Бердыеву нужно еще чуть-чуть поруководить.
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Zenit-84
1471410171
И даже не надейтесь!
Ответить
Kurp
1471415265
И не надейся. Ростов победит и пройдет Аякс.
Ответить
Elz
1471417315
Там с мая прошлого года выиграть никто не может, но вы надейтесь ))
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Sanches 1204
1471417625
Если Бердыев будет на лавке,то вряд-ли выиграете
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pfrfhgfnmt
1471419387
Ростов это , нет слов ! По статистике Аякс должен был выиграть 4-0 , а отбился на пенальти ! Так что все впереди, а гостевой гол уже есть ! Бердыев засушит игру и карачун Аяксу !!!
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