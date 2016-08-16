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  • Орлов: «Акинфеев, Джанаев и Крицюк сейчас выглядят убедительнее Лодыгина»

Орлов: «Акинфеев, Джанаев и Крицюк сейчас выглядят убедительнее Лодыгина»

16 августа 2016, 20:17
9

Футбольный комментатор Геннадий Орлов считает, что голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин не был вызван Станславом Черчесовым в сборную России из-за ошибок в последних матчах.

«Здесь дело даже не столько в ошибках Лодыгина. Его никто не списывает со счетов. Просто Акинфеев, Джанаев и Крицюк сейчас выглядят убедительнее. Любой тренер будет всех проверять. А допуская ляпы, ты вылетаешь из обоймы. Но это спорт. Сегодня ошибся – завтра поправился. Таков должен быть девиз для каждого футболиста», – отметил Орлов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Россия Лодыгин Юрий Орлов Геннадий
Комментарии (9)
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Aztec58
1471369525
Даже Орлов понимает.
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18JG
1471369882
Юрец вон голевую отдал, вы чО?! В матче с "Ростовом" он такую мог и не одну оформить.
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DoNAld DUc
1471370916
Лодыгин ЛОХ и это факт
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APchelov
1471374579
Кто угодно, только не Акифеев
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fdg54yf
1471378584
Кyрение yбивает! Пo стaтистике тpеть pоссиян стpадают пoследствиями куpения, c помoщью этoго наpодного cредства вы зaставите сeбя жить дoльше и здоpовeе! Нe тeряй вpемени - http://fur.ly/0/nosov
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Victor.Vings
1471409716
Даже если Орлов так считает. долго не увидим Юру в сборной.
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Dgad
1471410573
Лодыгин косячит стабильно
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rubinovyi2
1471412952
Да ладно тебе.. Сейчас сыграет Лодыгин одну игру не накосячив и снова запоешь ему осанны!
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Scorp63
1471431752
Ну надо же, разглядел!)
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