Орлов: «Акинфеев, Джанаев и Крицюк сейчас выглядят убедительнее Лодыгина»

Футбольный комментатор Геннадий Орлов считает, что голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин не был вызван Станславом Черчесовым в сборную России из-за ошибок в последних матчах.

«Здесь дело даже не столько в ошибках Лодыгина. Его никто не списывает со счетов. Просто Акинфеев, Джанаев и Крицюк сейчас выглядят убедительнее. Любой тренер будет всех проверять. А допуская ляпы, ты вылетаешь из обоймы. Но это спорт. Сегодня ошибся – завтра поправился. Таков должен быть девиз для каждого футболиста», – отметил Орлов.