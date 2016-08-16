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    Хохлов: «У Зобнина и Миранчука большой потенциал, их вызов в сборную России оправдан»

    Экс-хавбек сборной России Дмитрий Хохлов поделился своими соображениями насчет состава национальной команды, который главный тренер Станислав Черчесов вызвал на товарищеские встречи с Турцией и Ганой.

    «После Eвро-2016 нужно было что-то менять. Новые фамилии в составе национальной сборной были ожидаемы. В первую очередь Станислав Саламович отталкивается от того, кто как выступал в прошлом сезоне.

    Крицюк и Джанаев играли достойно. Они заслужили появления в составе. Игнашевич провел в сборной немало времени, но его время прошло. Пора вызывать других. Новосельцев показывал в последнее время качественный футбол, Семенов тоже. Достойная ли замена? Время покажет. Кокорин не может обрести прошлую форму и набрать кондиции. Ему нужна пауза в игре в сборной. Глушаков? Он имел полное право получить приглашение, но решать главному тренеру. Будет много товарищеских матчей – есть возможность просмотреть многих игроков, попробовать разные сочетания.

    Что касается Зобнина и Миранчука, то их вызов – не только работа на перспективу. Эти ребята заслужили вызов. У них большой потенциал.

    Марио Фернандес – сильный игрок. Я полностью поддерживаю его натурализацию. Бразилец способен вытеснить Смольникова из состава, потому что Игорь нестабилен в последнее время», – сказал Хохлов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.08.2016 18:45
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 18 августа 2016, 18:04

      Зобнин и Миранчук- ещё никакие для сборной.Но натаскаются,если и вправду есть талант.Давно надо было подпускать их в играх с европейской "голыдьбой": Люксембургом,Лихтенштейном и пр.

      0
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      Рейтинг: +132

      никита голоян 16 августа 2016, 20:12

      хохол ,ты бы уж болтать перестал ..иди детей тренируй)))

      -1
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 16 августа 2016, 19:12

      все по делу на мой взгляд

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