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    «Кубань» до конца недели назначит нового тренера

    Руководство «Кубани» приняло решение расторгнуть трудовой разговор с главным тренером Даном Петреску. Имя нового наставника желто-зеленых будет объявлено до конца текущей недели. В числе кандидатов называются главный тренер «Волгаря» Юрий Газзаев, рулевой «Шинника» Александр Побегалов и Александр Бородюк, покинувший «Кайрат» в апреле нынешнего года.

    После семи туров ФНЛ краснодарцы имеют в своем активе всего четыре очка и располагаются на последней строчке в турнирной таблице. Напомним, сегодня болельщики «Кубани» обратились к руководству клуба с требованием не увольнять Петреску.

    Источник: Чемпионат.ком

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    16.08.2016 14:56
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 16 августа 2016, 20:53

      Ю.Газзаев или Побегалов, Бородюк - ни о чём.

      0
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      Рейтинг: +1101

      edw7777 16 августа 2016, 19:32

      Руководство "Кубани" в очередной раз доказывает, что у них ума полушка.

      2
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 16 августа 2016, 19:10

      Кубань конечно удивляет. Такой игры не ожидал от них

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 16 августа 2016, 17:12

      Ну и зря...

      1
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      Рейтинг: +34

      Seidu_Dumbiy 16 августа 2016, 16:55

      трудовой разговор
      ну вы ребят даёте.аж до слёз

      1
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 16 августа 2016, 15:15

      Тут одно из двух - либо Петря круто замаскировался под хорошего специалиста и вот наконец оно и открылось, либо игроки бунтанули и сплавили.

      2
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