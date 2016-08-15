Анри: «Арсенал» не является для футболистов приоритетом при переходе»

Бывший нападающий «Арсенала» Тьерри Анри выразил мнение, что лондонский клуб не является для футболистов приоритетом при переходе.

«Говорят, что у «Арсенала» все хорошо с финансами, что клуб может соревноваться с конкурентами на трансферном рынке. Но когда начинается сезон, оказывается все наоборот. Где здесь правда?

Остается ли «Арсенал» приоритетом для игроков? Если топ-игрок доступен, может ли клуб за него биться на трансферном рынке? Хочет ли сам игрок в стан «канониров»? На мой взгляд, «Арсенал» не является для футболистов приоритетом», – сказал Анри.