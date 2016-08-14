Черчесов: «Есть команды, которые еще хуже сборной России»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился своим мнением о том, как нужно выводить команду из кризиса.

«Мы не в самом низу. Есть команды, которые еще хуже нас. Но я с такой оценкой не согласен, мы не должны так недооценивать себя. Мы с Мутко разговаривали о многом. Мы своими играми должны вернуть уважение людей. Нужно собирать полные стадионы, даже на товарищеских матчах. Чтобы пресса была хорошая.

Петиция? Отношусь спокойно и с пониманием. Но роспуск – это звучит неправильно. Хотя это значит, что болельщики неравнодушны. Но у меня негатива по этому поводу нет», – заявил Черчесов в эфире «Матч ТВ».