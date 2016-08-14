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Черчесов: «Есть команды, которые еще хуже сборной России»

14 августа 2016, 22:46
23

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился своим мнением о том, как нужно выводить команду из кризиса.

«Мы не в самом низу. Есть команды, которые еще хуже нас. Но я с такой оценкой не согласен, мы не должны так недооценивать себя. Мы с Мутко разговаривали о многом. Мы своими играми должны вернуть уважение людей. Нужно собирать полные стадионы, даже на товарищеских матчах. Чтобы пресса была хорошая.

Петиция? Отношусь спокойно и с пониманием. Но роспуск – это звучит неправильно. Хотя это значит, что болельщики неравнодушны. Но у меня негатива по этому поводу нет», – заявил Черчесов в эфире «Матч ТВ».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Россия Черчесов Станислав
Комментарии (23)
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Andrew01
1471204891
Черчесов: "Есть команды хуже хуже нас - Фарерские острова и Гондурас", Хотя Гондурас на олимпиаде показывает класс)))
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Kosmotoga
1471205082
на самом деле черчесову сочувствую.Из кого команду строить.
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Aztec58
1471205162
Редактор, ты в адеквате али где?
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prtcs
1471205232
Лучше бы промолчвл, за умного сошел, а так они с Мудко.....
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alp
1471206070
ну что ж. значит есть еще, куда падать...
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Lilipyt
1471206757
Ну давайте теперь сравнивать себя с любительскими сборными и очередной тренер говорит, что ребята не плохие, и все у нас нормально. Вот только болельщики дебилы, вечно сравнивают с топ сборными и ожидают от игроков комбинационный, и зрелищный футбол.
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Shtirlits
1471210192
Он прав, не настолько плоха сборная какой мы ее увидели на ЧЕ. Слуцкий слишком перегрузил игроков.
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Каратель помойников
1471223342
есть команды хуже? не на тех равняетесь...и то команды которые хуже с такой самоотдачей играют,а наши...
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bolela_16
1471231360
Ниже ещё 127 сборных, ура...
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андрей андреев
1471238516
"Если у вас есть крыша над головой,телевизор,одежда и еда на целый день,знайте,вы живёт лучше чем 85% жителей Земли.(В.Познер.)))))) Ураааа
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