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    Лунгу: «Одна ошибка и вся работа в матче с ЦСКА прошла даром»

    Полузащитник «Урала» Чисамба Лунгу заявил, что команда в матче с ЦСКА (0:1) в рамках 3-го тура РФПЛ потеряла концентрацию в самой концовке встречи.

    «Мы играли хорошо, но в концовке потеряли концентрацию, когда за 10 секунд до конца допустили ошибку во время углового, поэтому не могу сказать, что я доволен игрой, очень разочарована вся команда. Из-за досадной ошибки вся работа прошла даром.

    У нас есть слабые моменты, которые нужно улучшить. Думаю, до сентябрьского перерыва мы сможем улучшить свою игру», – отметил Лунгу.

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.08.2016 10:20
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2364

      bzfar 14 августа 2016, 15:46

      Хорошая, конкурентно способная команда с Екатеринбурга еще нервы потрепет командам))

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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 14 августа 2016, 11:05

      И самому поменьше таскать мяч ,чтобы косяками своими не трепать нервы команде.

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      Рейтинг: +319

      Дмитрий Александрович 14 августа 2016, 10:53

      На ошибках учаться.

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