Российский вратарь «Лахти» забил сопернику в компенсированное время

Голкипер «Зенита» Александр Васютин, выступающий на правах аренды за «Лахти», спас свою команду от поражения в поединке 22-го тура чемпионата Финляндии. На 92-й минуте встречи с «ПК-35 Вантаа» при счете 0:1, российский вратарь поразил ворота соперника ударом со штрафного с 40 метров.

Таким образом, Васютин весьма необычно отметил свой дебют в составе финского клуба.

Чемпионат Финляндии. Вейккауслиига. 22-й тур

ПК-35 Вантаа – Лахти – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Момбило, 33; 1:1 – Васютин, 90+2.