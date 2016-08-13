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  • Российский вратарь «Лахти» забил сопернику в компенсированное время

Российский вратарь «Лахти» забил сопернику в компенсированное время

13 августа 2016, 19:15
10

Голкипер «Зенита» Александр Васютин, выступающий на правах аренды за «Лахти», спас свою команду от поражения в поединке 22-го тура чемпионата Финляндии. На 92-й минуте встречи с «ПК-35 Вантаа» при счете 0:1, российский вратарь поразил ворота соперника ударом со штрафного с 40 метров.

Таким образом, Васютин весьма необычно отметил свой дебют в составе финского клуба.

Чемпионат Финляндии. Вейккауслиига. 22-й тур

ПК-35 Вантаа – Лахти – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Момбило, 33; 1:1 – Васютин, 90+2.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Лахти Васютин Александр
Комментарии (10)
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Gleb-s1992
1471105190
Видео в студию:)
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Joko21
1471105310
красавец!
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Shaitan.
1471105800
Вот это дебют для вратаря))
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Дмитрий Александрович
1471106083
Хотелось бы видео админы. Молодец.
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moiseenko13
1471106476
Где видео ?????!!!!!!
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Krestnikov25
1471112991
Он с углового забил головой
Ответить
arcvoyager
1471113512
http://www.ess.fi/urheilu/jalkapallo/art2293429 вот видео, он головой забил после подачи штрафного
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яйва-яйва
1471122330
Молодца!
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Friedrich Zimmermann
1471125458
он забил после навеса . что за ??? " ударом со штрафного с 40 метров " автор , ты дебил ???
Ответить
Taksan
1471127187
Нормально пробил
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