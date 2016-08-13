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    Черчесов: «Не думаю, что Нойштедтера стоит критиковать»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о шансах полузащитника «Фенербахче» Романа Нойштедтера попасть в национальную команду.

    «Каковы шансы у Нойштедтера вернуться в сборную? Оцениваю их так же, как и шансы остальных. Не думаю, что конкретно Романа стоит критиковать. Прося кого-то получить паспорт, автоматически попадаешь под зависимость. Если у футболиста есть желание получить шанс играть за сборную, если он принимает такое решение, то он становится таким же, как и все. У него никаких бонусов нет», – сказал Черчесов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    13.08.2016 01:17
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 13 августа 2016, 11:31

      такой немец нам не нужен

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > спартак спартаков1 16 августа 2016, 20:44

      - Ты дело хорошее сделал, брат. Меня выручил. И людям помог. Теперь только русские люди торговать будут.
      - А немцы?
      - Что немцы?
      - Немцы будут?
      - Какие немцы?
      - Ну немцы.
      - Зачем немцы? (х/ф Брат)

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