Ари: «Нам предстоит тяжелый матч»

Форвард «Краснодара» Ари прокомментировал подготовку команды к матчу третьего тура чемпионата России самарских «Крыльев Советов».

«Не стоит заглядывать в турнирную таблицу. Не важно, что «Краснодар» идeт вверху, а «Крылья Советов» – внизу, игра в Самаре будет для нас очень трудной, ничуть в этом не сомневаюсь. Матч будет проходить на поле соперника, хозяев будут активно поддерживать болельщики, и от нас потребуется максимальная концентрация во всeм.

В первой части прошлого сезона мы потеряли много очков во встречах с командами из нижней части таблицы, и эти потери весной не позволили нам побороться за чемпионство и даже просто подняться на пьедестал. Нужно не повторять этих ошибок. Если мы выйдем на поле в Самаре предельно мотивированными, заряженными на победу, то результат обязательно придeт», – отметил игрок.