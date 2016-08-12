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Воронин: «Я перешел в «Динамо», чтобы заработать»

12 августа 2016, 10:28
29

Бывший игрок московского «Динамо» Андрей Воронин рассказал о том, чем он руководствовался, когда принял предложение российского клуба.

«Я приехал, чтобы заработать. А Халк зачем в «Зенит» перешел? Думаете, он что-то знал про Санкт-Петербург, про историю города? Ему положили зарплату в 7 миллионов евро – вот он и согласился. Ради чего он сейчас в Китай отправился, за медалями какими-то? У него ведь наверняка были варианты в Англии, Испании, возможность играть в Лиге чемпионов. Это’О с Роберто Карлосом почему оказались в «Анжи»? Потому что им Махачкала сильно нравится? Для чего приехали в Россию Кураньи, Мисимович, Джуджак? Чтобы в сборную попасть через московское «Динамо»? Они приехали, так как ни в одном другом клубе мира им не дали бы столько денег. Почему нет? Москва – классный город. В «Динамо» – потрясающие условия, одна из лучших баз на территории бывшего СССР. И задачи амбициозные, и премиальные хорошие. Люди тупо заработали деньги и поехали дальше – жить своей жизнью. А «Динамо» вылетело в первую лигу», – заявил он.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Воронин Андрей
Комментарии (29)
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СЛАВА 81
1470987223
Правильные слова, Хотя и так было понятно , что дело в деньгах.
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Fju-2
1470989657
Если футболист приезжает зарабатывать и при этом выкладывается на тренировках и в играх, то к нему никаких претензий. Не похоже было, что Воронин сачковал.
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Пельш 1
1470993040
Едь зарабатывай в свою хохляндию
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Виталич
1470994047
вот бл..секрет открыл..а то не знали..
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афоня72
1470994875
Мужик честно сказал, все как есть.
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С-Пб on-line
1470994988
Кто-то в Китай валит, а хохлы чтобы поднять бабла в Россию
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джон базелон
1471003373
Не удивил!Я то все думали,что Халк за европейскими трофеями приехал!Дело не в том,что футболисты лопатой гребут в РФПЛ.Посмотрите сколько деревянные Кокорины,Мамаевы,Тарасовы и т.д получают!?Вся команда Лестер Стити в чемпионском сезоне в АПЛ получала меньше одного Кокорина(в месяц).Откаты большие,чиновники довольны,шикуют!Власть менять пора,только это поможет!
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Заря
1471003378
Так то он свои деньги отрабатывал на поле честно
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Aztec58
1471006681
А мы и не сомневались. А ведь неплохо он играл за Динамо, ага, помните, как Терек опустили 6:2?
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АлёшкА91
1471009846
Все честно сказал
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