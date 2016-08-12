Воронин: «Я перешел в «Динамо», чтобы заработать»

Бывший игрок московского «Динамо» Андрей Воронин рассказал о том, чем он руководствовался, когда принял предложение российского клуба.

«Я приехал, чтобы заработать. А Халк зачем в «Зенит» перешел? Думаете, он что-то знал про Санкт-Петербург, про историю города? Ему положили зарплату в 7 миллионов евро – вот он и согласился. Ради чего он сейчас в Китай отправился, за медалями какими-то? У него ведь наверняка были варианты в Англии, Испании, возможность играть в Лиге чемпионов. Это’О с Роберто Карлосом почему оказались в «Анжи»? Потому что им Махачкала сильно нравится? Для чего приехали в Россию Кураньи, Мисимович, Джуджак? Чтобы в сборную попасть через московское «Динамо»? Они приехали, так как ни в одном другом клубе мира им не дали бы столько денег. Почему нет? Москва – классный город. В «Динамо» – потрясающие условия, одна из лучших баз на территории бывшего СССР. И задачи амбициозные, и премиальные хорошие. Люди тупо заработали деньги и поехали дальше – жить своей жизнью. А «Динамо» вылетело в первую лигу», – заявил он.