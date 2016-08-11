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    «Амкар» на полгода отправил Мищенко в аренду в «Ильечевец»

    Нападающий «Амкара» Олег Мищенко проведет первую половину нынешнего сезона на правах аренды в «Ильичевце».

    В послужном списке 26-летнего игрока значатся такие клубы как донецкий «Металлург», алчевская «Сталь», «Говерла» и «Ворскла». Всего в УПЛ на счету украинца более 100 игр.

    Мищенко перебрался в пермский клуб из «Ворсклы» в начале 2016 года. За время своих выступлений в «Амкаре» он принял участие в одном поединке РФПЛ и в двух играх молодежного первенства, отметившись одним забитым мячом.

    Источник: ФК «Амкар»

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    11.08.2016 17:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 12 августа 2016, 16:03

      Редактор, позор! В заголовке название команды "Ильичевец" дано с ошибкой.

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