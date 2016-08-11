Зуев не поможет «Спартаку» в матче с «Рубином»

Полузащитник «Спартака» Александр Зуев с большой долей вероятности не поможет команде в поединке третьего тура РФПЛ против «Рубина». У 20-летнего игрока случился спазм мышц передней поверхности бедра, из-за чего он был вынужден пропустить сегодняшнюю тренировку. Напомним, футболист вышел на замену в матче первого тура с «Арсеналом» и отметился результативной передачей.

Другой хавбек красно-белых Джано трудился по индивидуальному плану: грузинский футболист продолжает восстановление после микротравмы бедра. Его участие во встрече с казанской командой также находится под вопросом.