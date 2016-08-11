Витсель: «Наша главная цель – выйти в финал Лиги Европы»

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель уверен, что его клуб каждый год должен играть в Лиге чемпионов. Напомним, что по итогам прошлого сезона петербуржцы смогли пробиться лишь в Лигу Европы.

«Конечно, на таком большом клубе, как «Зенит», это сказывается негативно. Я думаю, что «Зенит» каждый год должен играть в Лиге чемпионов. К сожалению, мы не очень хорошо выступили в чемпионате. По моему мнению, наша главная цель – это идти до конца и выйти в финал Лиги Европы.



Понятно, что все хотят попасть в Лигу чемпионов, но в этом году у нас уже нет выбора, поэтому сейчас мы должны сосредоточиться на чемпионате, а в следующем году постараться попасть в Лигу чемпионов. Будет ли «Зенит» бороться за победу в Лиге Европы? Да, конечно, я думаю, что у команды есть все необходимые качества для этого», – сказал бельгиец.