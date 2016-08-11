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Витсель: «Наша главная цель – выйти в финал Лиги Европы»

11 августа 2016, 10:49
11

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель уверен, что его клуб каждый год должен играть в Лиге чемпионов. Напомним, что по итогам прошлого сезона петербуржцы смогли пробиться лишь в Лигу Европы.

«Конечно, на таком большом клубе, как «Зенит», это сказывается негативно. Я думаю, что «Зенит» каждый год должен играть в Лиге чемпионов. К сожалению, мы не очень хорошо выступили в чемпионате. По моему мнению, наша главная цель – это идти до конца и выйти в финал Лиги Европы.

Понятно, что все хотят попасть в Лигу чемпионов, но в этом году у нас уже нет выбора, поэтому сейчас мы должны сосредоточиться на чемпионате, а в следующем году постараться попасть в Лигу чемпионов. Будет ли «Зенит» бороться за победу в Лиге Европы? Да, конечно, я думаю, что у команды есть все необходимые качества для этого», – сказал бельгиец.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Зенит Витсель Аксель
Комментарии (11)
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MEHROJ ЗЕНИТ
1470904984
Точнее выиграть лигу европу
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1bear
1470905108
...после "эпопеи" с переходом в другой клуб (хочу-не хочу) потерял этот футболёр всяческое уважение в моих глазах (дерьмо-оно и есть дерьмо)
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Garrincha58
1470905842
с Луческу и с немотивированным Витселем Зенит скорее ждет приближение к ФНЛ
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TERIA-76
1470907829
Только в каком клубе интересно?
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neveldomha
1470908406
Ну вот наконец то делом занялся.
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APchelov
1470912398
Странная цель! Уж, если финал, то почему не сам кубок?????
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babenko1977
1470913898
из группы еще надо выйти
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С-Пб on-line
1470915925
Чья наша??ты сваливаешь
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Zeff
1470929266
Очень ты хреновый игрок и много вреда Зениту принёс.
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