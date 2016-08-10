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Агент: «На сегодняшний день Зуев – россиянин»

10 августа 2016, 10:18
6

Футбольный агент Михаил Череповский, который представляет интересы полузащитника «Спартака» Александра Зуева, подтвердил слухи о возможном принятии футбольного гражданства Казахстана его клиентом.

«Сейчас действительно ходят разговоры об интересе казахской стороны к Александру Зуеву. Однако сказать что-либо более конкретное сейчас невозможно.

Пока рано. На сегодняшний день Зуев – россиянин, выступающий за молодежную сборную страны», – заявил Череповский.

Александр Зуев родился в Костанае, но в 2005-м году он переехал в Россию.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Россия Спартак Россия Казахстан Зуев Александр
Комментарии (6)
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REDWHITE_
1470814963
Останется россиянином!
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Pro100Kid
1470815129
Вроде бы подает надежды, надо оставаться с гражданством РФ!
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ViktorMG
1470821344
Вот почему у Сборной России нет будущего. Игры чиновников и политиков, зажравшиеся футболисты играющие за сборную, но по сути им плевать на честь страны. И молодёжь, которая уже не верит ни в себя ни в Родину.
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VITANF
1470821838
Пусть валят все... И Зуев и Шейдаев и т.д. Зов крови у них... Мозгов просто маловато в 18-20 лет. К 25-ти поймут, что не то сморозили, только поздно будет.
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FanatSerj
1470822352
Банальное набивание цены, если его хоть раз заиграют за сборную, то у него появится статус "игрок сборной" а это уже совсем другие деньги в личном контракте и совсем другие откаты его агенту.
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