Агент: «На сегодняшний день Зуев – россиянин»

Футбольный агент Михаил Череповский, который представляет интересы полузащитника «Спартака» Александра Зуева, подтвердил слухи о возможном принятии футбольного гражданства Казахстана его клиентом.

«Сейчас действительно ходят разговоры об интересе казахской стороны к Александру Зуеву. Однако сказать что-либо более конкретное сейчас невозможно.

Пока рано. На сегодняшний день Зуев – россиянин, выступающий за молодежную сборную страны», – заявил Череповский.

Александр Зуев родился в Костанае, но в 2005-м году он переехал в Россию.