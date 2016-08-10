Дуглас Коста приступил к тренировкам

Вчера «Бавария» провела открытую тренировку перед матчем за Суперкубок Германии. Ее посетило около 1 500 болельщиков. В занятии принял участие нападающий команды Дуглас Коста. Он впервые после мышечной травмы приступил к беговым тренировкам. После 20 минут пробежек по полю, бразилец вместе со своим тренером Томасом Вильхелми отправился в тренировочный центр.

Напомним, из-за повреждения футболист вынужден был пропустить Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. Ожидается, что Коста вернется в строй к стартовому матчу нового сезона Бундеслиги с «Вердером», запланированному на 26 августа.