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    Нобоа: «Конкретных разговоров о моем переходе в «Спартак» еще не было»

    Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа прокомментировал слухи о своем возможном переходе в «Спартак». Напомним, что московскую команду может возглавить бывший наставник «Ростова» Курбан Бердыев.

    «Не могу с точностью сказать, что перейду в «Спартак», если там будет Кубран Бердыев, не знаю, что будет. Если тренер возглавит «Спартак» и позовет меня, я подумаю над этим предложением, посмотрю. Конкретных разговоров на эту тему еще не было, сейчас я футболист «Ростова», – сказал Нобоа.

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.08.2016 11:21
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +577

      yurdin 9 августа 2016, 16:30

      Нобоа, опомнись, тебе ЛЧ светит и игра на виду всей Европы, зачем тебе эта красно-белая неудача ежегодно?

      -2
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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 9 августа 2016, 13:54

      ПОЙДЁТ...У БЕРДЫЕВА ЕЩЁ НЕ БЫЛО КОМАНДЫ С ТАКИМ БЮДЖЕТОМ...А НАБОА ДЛЯ ЕВРОПЫ КУРБАН ОТКРЫЛ ВЫТЯНУВ ЕГО ИЗ ЭКВАДОРСКОГО ЭМЕЛЕКА....ТАК ЧТО ...БУДЕТ ДУМАЮ СНОВА ТАНДЕМ...КРЕАТИВЩИКИ СПАРТАКУ НЕ ПОМЕШАЮТ...ЭХ ЖАЛЬ ПРОЕКТ "РОСТОВ " ТАК И НЕ ВЫСТРЕЛИЛ.

      4
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      Рейтинг: +7

      df4fhghr 9 августа 2016, 12:25

      Ребят, броcить кyрить сейчас действительно легко, за 2 дня я излечился и чувствую себя намного здоровее, не теряй шанс изменить свою жизнь. Вот мой блог - http://vkk.me/nosmoke

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