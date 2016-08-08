Мутко провел встречу с Бердыевым

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян поделился своей информацией о будущем Курбана Бердыева.

«Была встреча Леонида Федуна и Курбана Бекиевича, она прошла, и стороны договорились о том, что они начинают работу. Это не контракт, это устная договоренность, которая была достигнута, это была договоренность серьезных людей.

Уже в выходные президент РФС Виталий Мутко проявил активность именно к кандидатуре Курбана Бердыева, сегодня была встреча между ними. Ситуация не продвинулась в переговорах, по крайней мере, представить Бердыева тренером только сборной России маловероятно. Если это возможно, то только в контексте «Спартака».

«Локомотив» тоже сыграл важную роль в российском футболе, «Локомотив» остался без тренера. Возможно «Локомотив» попытается перехватить Бердыева у «Спартака», но, честно говоря, это пока видится маловероятным. Все-таки он на пути к красно-белым. Насколько этот путь будет коротким или длинным, узнаем до конца этой недели», – заявил Арустамян.