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Мутко провел встречу с Бердыевым

8 августа 2016, 22:18
21

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян поделился своей информацией о будущем Курбана Бердыева.

«Была встреча Леонида Федуна и Курбана Бекиевича, она прошла, и стороны договорились о том, что они начинают работу. Это не контракт, это устная договоренность, которая была достигнута, это была договоренность серьезных людей.

Уже в выходные президент РФС Виталий Мутко проявил активность именно к кандидатуре Курбана Бердыева, сегодня была встреча между ними. Ситуация не продвинулась в переговорах, по крайней мере, представить Бердыева тренером только сборной России маловероятно. Если это возможно, то только в контексте «Спартака».

«Локомотив» тоже сыграл важную роль в российском футболе, «Локомотив» остался без тренера. Возможно «Локомотив» попытается перехватить Бердыева у «Спартака», но, честно говоря, это пока видится маловероятным. Все-таки он на пути к красно-белым. Насколько этот путь будет коротким или длинным, узнаем до конца этой недели», – заявил Арустамян.

Источник: «Матч ТВ»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия. Премьер-лига Спартак Россия Бердыев Курбан Мутко Виталий Федун Леонид
Комментарии (21)
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Вомбат
1470684078
Ну раз это сказал Арустамян, известный своими всегда 100% точными сведениями, то верить можно.
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Serjoga
1470684368
Как всегда источник "ОБС"!
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Sir_Barclays
1470684486
Мне кажется,что Бердыев будет совмещать посты
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Polilux
1470686816
В НАШЕМ футболе развал и шатания. Стратегии развития нет.Коррупция полная. Между собой договорились и срать на всех вас...... Уроды.
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BANNIKOV1970
1470687142
Мудко !За олимпиадой смотри лучше!
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zenit888
1470687527
Лысый головастик - это сплетник, и вообще как баба. Проявляет известную ненависть к клубам не из Москвы. И где его взяли? Ушли классные коментаторы, а появился этот недоросток - слюнтявый. Он все всегда знает. Многие перестали смотреть канал МАТЧ ТВ, потому что там одна шушара, мелет ерунду, радует друг друга и крутит антирусские фильмы, например Рокки.
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NapaS
1470694645
За Бикиича в Спартаке!
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a-rakhmatov
1470717610
Достойный тренер Курбан!.......вот на него и очередь выстроилась
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Nayturs
1470718140
Я ребята не болельщик Спартака, но застал время его гегемонии в чемпионате, прекрасной игры в еврокубках при Романцеве и битвы с Семинским Локомотивом и поэтому всегда с уважением относился к этому клубу. С тех пор прошло очень много лет и за это время все это уважение иссякло, осталось только ощущение, что когда-то Спартак что-то мог. Я честно, посмотрев ответку с АЕКом даже не расстроился, просто сказал себе - "это Спартак". Очень желаю клубу и его болельщикам, чтобы приход Бердыева вернул клубу уважение и трофеи!
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gor77
1470719709
Бомбардир!!! Сделайте отдельную колонку - СЛУХИ!!!
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