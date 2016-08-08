Бердыев и Черчесов являются приоритетными кандидатурами на пост главного тренера сборной России

Каждые 2 года исправно происходит одно и тоже-все начинается с галдежа по поводу назначения нового главного тренера сборной,обсуждения сильных или слабых сторон кандидата на такой ВЕЛИКИЙ и УВАЖАЕМЫЙ пост-затем наступает прилив лестных высказывания в его адрес-затем после 1го же поражения приливает волна критики и хейта...я более чем уверен что нас ждет повторение закономерности-через 2-3 года после парочки поражений борной под руководством Бердыева все будут говорить :"да зачем назначали его-он же бездарь!!!"и лишь некоторые люди будут обвинять игроков сборной-бездарей...
Сегодня состоялось заседание бюро исполкома РФС, на котором обсуждались все четыре претендента на пост главного тренера сборной России. После его завершения стало ясно, что приоритетными кандидатурами являются Курбан Бердыев и Станислав Черчесов. Бюро исполкома решило, что окончательная ясность с главным тренером национальной команды должна наступить 11 августа, когда соберется исполком РФС.
Кроме Бердыева и Черчесова в список претендентов на вакантный пост входят Сергей Семак и Александр Бородюк.