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    Бердыев и Черчесов являются приоритетными кандидатурами на пост главного тренера сборной России

    Сегодня состоялось заседание бюро исполкома РФС, на котором обсуждались все четыре претендента на пост главного тренера сборной России. После его завершения стало ясно, что приоритетными кандидатурами являются Курбан Бердыев и Станислав Черчесов. Бюро исполкома решило, что окончательная ясность с главным тренером национальной команды должна наступить 11 августа, когда соберется исполком РФС.

    Кроме Бердыева и Черчесова в список претендентов на вакантный пост входят Сергей Семак и Александр Бородюк.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.08.2016 17:21
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +28

      Zelenyi 8 августа 2016, 19:38

      Каждые 2 года исправно происходит одно и тоже-все начинается с галдежа по поводу назначения нового главного тренера сборной,обсуждения сильных или слабых сторон кандидата на такой ВЕЛИКИЙ и УВАЖАЕМЫЙ пост-затем наступает прилив лестных высказывания в его адрес-затем после 1го же поражения приливает волна критики и хейта...я более чем уверен что нас ждет повторение закономерности-через 2-3 года после парочки поражений борной под руководством Бердыева все будут говорить :"да зачем назначали его-он же бездарь!!!"и лишь некоторые люди будут обвинять игроков сборной-бездарей...

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 8 августа 2016, 18:18

      целый месяц уже не могут определиться.. одно и тоже каждый день..

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      Рейтинг: +1298

      Taps 8 августа 2016, 17:52

      Бердыев, однозначно.

      1
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 8 августа 2016, 17:49

      вообще задолбали уже то в спартак то в зборную только людей дурят всето они знают давным давном но для чего им все это надо вот вопрос или испытывают наше терпение черт пойми ????????

      1
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      Рейтинг: +1138

      Andrew01 8 августа 2016, 17:37

      Ну что же за бред происходит в стране?!! Что на выборах президента два основных кандидата и 4 так для массовки, что тут 2 и еще 2 для количечтва. Осталось сделать только народное голосование, что бы люди думали, что это они выбирают как и президента....

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj > Andrew01 8 августа 2016, 17:53

      вообще то на выборах у нас обычно один кандидат )))
      Два это в Америке.

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      Рейтинг: +23

      Тренер Зенита 8 августа 2016, 17:31

      Если Бепдыев так долго думает, значит ему Спартак не нужен. Карреру пусть оставляют и дают время поработать.

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      Рейтинг: +23

      Тренер Зенита 8 августа 2016, 17:29

      Да задолбали уже. Говорили, что сегодня Бердыев примет решение, а ничего не происходит.
      Ну если Бекиеч придёт в сборную, то что изменится?? Да ничего. Сборной нужно время, чтобы поколение поменялось. А этот период не выделяется результатом. Пример: сборная Голландии.

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