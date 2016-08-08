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    Манчини: «Желаю «Интеру» удачи в будущем»

    Бывший наставник «Интера» Роберто Манчини пожелал нерадзурри удачи в предстоящем сезоне. Напомним, сегодня появилась официальная информация, что стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

    «Мое сотрудничество с «Интером» сегодня подошло к завершению. Это решение клуба. Я хотел бы поблагодарить болельщиков команды, которые всегда поддерживали меня, а также отметить игроков. Они были великолепны и показывали себя профессионалами все то время, что я был здесь.

    Кроме того, я хотел бы поблагодарить всех людей, которые работали со мной, руководство клуба и директоров. Я желаю «Интеру» удачи в будущем, больших достижений и спортивных результатов», – приводит слова Манчини ANSA.

    Стоит отметить, что Манчини работал в «Интере» с 2014 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.08.2016 15:30
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +44

      Kareon 8 августа 2016, 15:34

      В спартак

      0
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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 > Kareon 8 августа 2016, 16:38

      загубит карьеру тренера

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