Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бердыев может вернуть Джанаева в «Спартак»

    Вратарь «Ростова» Сослан Джанаев близок к возвращению в столичный «Спартак», за который он выступал с 2008 по 2014 год. Случится это в том случае, если московский клуб возглавит Курбан Бердыев, который в субботу покинул «Ростов». Джанаев не единственный футболист ростовского клуба, который может отправиться в «Спартак». Ранее назывались в этой связи назывались фамилии Азмуна и Баштуша.

    В недавно стартовавшем сезоне 29-летний голкипер сыграл оба матча за «Ростов», не пропустив ни одного гола. По итогам прошлого сезона Джанаев стал победителем конкурса «Вратарь года» имени Яшина.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.08.2016 15:18
    Рекомендуем
    Комментарии24
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12304

      Вомбат 8 августа 2016, 22:24

      Бердыев еще не подтвердил даже переговоров с Федуном, а тут уже гадают кого он перетащит на ферму.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 8 августа 2016, 19:38

      По факту Джанаева реанимировал Бердыев и сделал его лучшим вратарем, так пусть он его ведет дальше, а может даже и в сборную

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5

      geragera 8 августа 2016, 18:44

      джанаев если в хоккейных воротах будет стоять будет пропускать

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +179

      Berdchanin 8 августа 2016, 18:03

      Только к московским и питерским не надо. Бердыев пусть поднимет Томь лучше. Просто те и так зажрались

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: 0

      Андрей Владимирович 8 августа 2016, 18:02

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      бердый как шалава поступил
      кинул ростов и за баблом к свиноте

      -11
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +42

      Lb40 > Андрей Владимирович 8 августа 2016, 18:04

      Как вариант...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +137

      tanis 29 8 августа 2016, 17:58

      на хера попу гармонь

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 8 августа 2016, 17:50

      Джанаев вратарь года, но в сборной Акинфеев прописался! Парадокс!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 8 августа 2016, 17:46

      ДЖАНАЕВ, АЗМУН, НАВАС, НОБОА, БАШТУШ, БУХАРОВ-всех за собой потянет! И это будет Спартак? Тогда весь Ростов пусть забирает!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор > Serjoga 8 августа 2016, 18:30

      Джанаев,Азмун и Нобоа -эти согласен-а остальные на фиг не нужны-ну если еще Новосельцев.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17365

      Garrincha58 8 августа 2016, 17:39

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      весь Ростов в Москву переодеть в красное а Шпартак в ЛЧ они же так хотели этого ну или если не выиграют у Аякса то хотя бы в ЛЕ

      -4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +81

      zeni 8 августа 2016, 17:15

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Уже свиней ничего и ни кто не спасет !

      -8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +57

      Kos77 > zeni 8 августа 2016, 17:38

      Кто там с 10-го места воняет??)))аха-ха

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3007

      h3LL1k > zeni 8 августа 2016, 19:15

      Спартак никто не спасёт?
      а с Рубином , с Ростовом что это было???
      о них даже и никто не думал что они могут в топ 5 попасть а не то что бороться за медали со всем уважением к Ростову)
      ты думай иногда что пишешь хоть XD

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11