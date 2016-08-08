Азмун посетит заседание КДК РФС

Стало известно, что заседание КДК РФС пройдет в ближайшую среду, 10 августа, в 15:00 по московскому времени. Здесь будет рассмотрено удаление главного тренера «Арсенала» Сергея Павлова в матче с «Рубином» за демонстративное несогласие в технической зоне с действиями судейской бригады. Кроме того, будет рассмотрено удаление нападающего «Ростова» Сердара Азмуна в матче с «Уралом». Форвард, который был удален на 22-й минуте встречи за удар соперника, приглашен на заседание, а также второй помощник судьи.