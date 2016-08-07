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    Асхабадзе: «Нынешний «Спартак» способен пробиться в Лигу чемпионов»

    Бывший генеральный директор «Спартака» Роман Асхабадзе выразил мнение, что по итогам нынешнего сезона московский клуб сможет пробиться в Лигу чемпионов.

    – В сезоне-2015/16 целью команды был выход в Лигу Европы. Не все болельщики отнеслись к этому положительно.

    – «Спартак» всегда ставил перед собой только высокие задачи – победа во всех турнирах, в которых участвует. Не думаю, что третьи-пятые места могли мотивировать футболистов на полную самоотдачу, где-то сдерживали. Если внутри коллектива еще допустимо озвучить такую позицию, то для общественности посыл быть должен один – «Спартак» рассчитывает на чемпионство. Иначе, как вы правильно заметили, это будет идти вразрез с историей клуба.

    – Нынешний состав красно-белых способен решать поставленные перед ним задачи?

    – У «Спартака» не самая длинная скамейка запасных. Если новый специалист будет иметь возможность работать со всеми игроками без исключения, в том числе и теми, кто находится в «Спартаке-2», и если последует усиление в линию атаки, то, на мой взгляд, клуб сможет претендовать на выход в Лигу чемпионов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.08.2016 16:12
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 8 августа 2016, 04:40

      Вахахахаха, посмеялся ))))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +229

      KorolShut 7 августа 2016, 23:00

      После АЕКа это смешно читать

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +26735

      slavutiq70 7 августа 2016, 20:02

      Способен ,если будет Бердыев или Карпин

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 7 августа 2016, 19:05

      НЕ ТОЛЬКО ПРОБИТЬСЯ А ВЗЯТЬ КУБОК ЛЧ!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +12304

      Вомбат 7 августа 2016, 18:23

      Конечно Спартак способен занять 2-е место и попасть в ЛЧ, учитывая проблемы Зенита и ЦСКА, а также ситуацию в Ростове. Но от кого Спртак вылетит в отборочной стадии не хочется думать.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 7 августа 2016, 18:19

      Нынешние свиньи только в Пердив способны

      0
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      Рейтинг: +517

      Виталий1 7 августа 2016, 17:51

      Если просуммировать все статьи о Спартаке за последнее полугодие, то ему можно просто заранее выдать Кубок Чемпионов "по совокупности публикаций".

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1298

      Taps 7 августа 2016, 17:47

      Нынешний «Спартак» способен пробиться в ФНЛ.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 7 августа 2016, 17:11

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Бомжи в этом году не конкуренты.))
      Кони тоже дохлые.)) Оренбург возит их не по-детски))) аха-ха
      Так что шансы есть.

      -8
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 7 августа 2016, 17:09

      Да легко!

      -3
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