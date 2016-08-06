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    Витсель: «Говорил Луческу, что готов играть 90 минут»

    Полузащитник «Зенита» Акесель Витсель прокомментировал результат матча 2-го тура Премьер-лиги против «Уфы» (0:0).

    – Должны были побеждать. Возможно, стоило начать более сильно, более агрессивно. Второй тайм получился чуть лучше, чем первая половина, но забить все равно не смогли, хотя у меня было несколько возможностей.

    – Что вам помешало?
    – Примерно одно и то же — просто не попал так, как хотел. Старался пробить в противоход вратарю, но вышло в штангу.

    – Был момент, когда в вас тоже попали. Олег Шатов.
    – Там все происходило мгновенно, я даже сделать движение не успел.

    – Как оцените сейчас свое физическое состояние?
    – Чувствую себя все лучше. В прошлый раз сыграл полчаса, сейчас весь матч. Так что близок к оптимальному состоянию.

    – То есть готовы играть по 90 минут?
    – Да, и я говорил об этом тренеру.

    Источник: ФК «Зенит»

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    06.08.2016 21:08
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