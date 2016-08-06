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    Жирков: «Надеюсь, в следующей игре нас прорвет»

    Защитник «Зенита» Юрий Жирков прокомментировал результат матча против «Уфы» (0:0).

    — Была тяжелая игра. «Уфа» встала на своей половине, так что вскрывать их оборону было непросто. Да, имели моменты, но, к сожалению, не забили. Надеюсь, что в следующей игре нас прорвет.

    — Вы играли на левом фланге защиты, хотя во всех последних матчах мы уже привыкли, что вы выходите справа и в полузащите. Как вам самому от этих перестановок?
    — Где тренер говорит, там я и стараюсь играть, действовать и приносить пользу.

    — Синтетика коррективы вносила?
    — Перед игрой мы на синтетике один раз потренировались. В нашем чемпионате таких матчей много, так что это не должно влиять, но все равно было тяжеловато.

    — Невезение сегодня было?
    — Даже не знаю. Была штанга, были хорошие подходы, прострелы, но 0:0 — это 0:0.

    Источник: ФК «Зенит»

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    06.08.2016 20:26
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +19

      Дакас 6 августа 2016, 22:56

      Штаны только не прожигай.

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 6 августа 2016, 22:11

      Отставание от чемпионского графика всего-то два очка. Но чтобы в него вписаться, теперь нужны две победы

      0
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      ...
      Рейтинг: +12304

      Вомбат > APchelov 6 августа 2016, 23:34

      Ну причем тут графики? Игры нет, есть убожество, старый человек у бровки и Кокорин в основе.

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 6 августа 2016, 21:32

      Прорвёт, но укрепите унитаз.

      0
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      Рейтинг: +229

      KorolShut 6 августа 2016, 21:05

      прорвет, да обо..сретесь

      -1
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      Рейтинг: +2250

      kvm 6 августа 2016, 20:50

      очко если только

      -1
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