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    Рейнгольд: «Команды Бердыева играют в некрасивый футбол, это неприемлемо для «Спартака»

    Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд выразил мнение, что главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев не подходит «Спартаку» по стилю игры. Напомним, российский специалист после ухода Дмитрия Аленичева является одним из претендентов на пост наставника красно-белых.

    «Тренером «Спартака» должен быть человек с характером, независимый, который может подойти к владельцу клуба и сказать: «Мне нужен вот этот футболист, вот этот и вот этот». Помимо прочего, он должен быть опытным, со своим мнением. Курбан Бердыев подходит под эти критерии, но он не подходит под критерий исторического стиля «Спартака».

    Как тренер он замечательный! Бердыев может наладить дисциплины, при нем команда может 90 минут отбиваться, а потом подойти к чужим воротам и вырвать победу. Так он играет в «Ростове», так же играл в «Рубине», т.е. абсолютно некрасивый футбол, но, нравится он кому-то или нет, это результативный футбол. Для «Спартака» же это неприемлемо! Если взять историю клуба, то команда всегда шла вперед и навязывала свою игру сопернику», – сказал Рейнгольд.

    Источник: Rusfootball.info

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    06.08.2016 16:01
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +86

      Svinka Pepa 7 августа 2016, 15:50

      Вале́рий Леони́дович Рейнгольд - вы в постоянном бреду, сам-то в это веришь?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      Yurik96 7 августа 2016, 13:25

      Валерий-живи прошлым,не мешай возможно Спартаковскому-будущему!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik 7 августа 2016, 02:11

      Чего-то я не припоминаю когда Спартак играл в красивый футбол... А точно... хотя нет не помню!

      0
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 6 августа 2016, 23:14

      Достали эти псевдо эксперты!У меня бабушка тоже ещё в СССР живёт и постоянно говорит,что надо делать как тогда было,раньше то,раньше это!Время другое.Сейчас футбол поменялся,игроки сменились.Хватит строить команду оглядываясь назад.А по поводу тренера,так Вам уважаемый Рейнгольд вообще не один не подуше!Всех кто был у руля после Романцева ему не нравиться!Смотри на Спартак в записи,все чемпионские сезоны и удовлетворись уже!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +752

      апоголлл 6 августа 2016, 22:42

      а красиво просирать такие матчи как с аеком

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2591

      Ral13 6 августа 2016, 21:20

      Ну воскрешите К И Бескова!

      0
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      Рейтинг: +229

      KorolShut 6 августа 2016, 21:04

      КТО ЭТО?

      0
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      Рейтинг: +1297

      compka 6 августа 2016, 20:02

      Атлетико Мадрид и сборная Италии играют в такой же футбол.

      3
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      Рейтинг: +21

      Reaktiv_05@mail.ru 6 августа 2016, 19:47

      Рейнгольд пошел ты в жопу

      6
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      Рейтинг: +138

      Александр Агеев > Reaktiv_05@mail.ru 7 августа 2016, 00:22

      Ты хамло!

      0
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      Рейтинг: +666

      vlad1969 6 августа 2016, 19:42

      просто ты несколько древний

      1
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