Гацкан: «В «Ростове» есть ребята, которые точно не слабее тех, что играли на Евро-2016 в сборной России»

Полузащитник «Ростова» Александр Гацкан поделился мнением о выступлении сборной России на Евро-2016. Кроме того, хавбек выразил мнение, что в составе донского клуба есть футболисты, которые не слабее тех, что выступали в составе национальной команды на чемпионате Европы во Франции.

– Как вам игра сборной России?

– Переживал за них. Очень хотелось, чтобы команда Леонида Слуцкого вышла из группы, но видно не судьба.

– Почему так произошло?

– Мне кажется, что некоторым футболистам сборной России нужно больше думать о футболе, а не о каких-то странных вещах, которые отвлекают их от работы.

– Удивились, что игроков «Ростова» не оказалось в списке Слуцкого?

– Если честно, то да. У нас есть ребята, которые точно не слабее тех, кто играл на Евро. Это Кудряшов, Полоз, Новосельцев.