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  • Гацкан: «В «Ростове» есть ребята, которые точно не слабее тех, что играли на Евро-2016 в сборной России»

Гацкан: «В «Ростове» есть ребята, которые точно не слабее тех, что играли на Евро-2016 в сборной России»

6 августа 2016, 14:18
8

Полузащитник «Ростова» Александр Гацкан поделился мнением о выступлении сборной России на Евро-2016. Кроме того, хавбек выразил мнение, что в составе донского клуба есть футболисты, которые не слабее тех, что выступали в составе национальной команды на чемпионате Европы во Франции.

– Как вам игра сборной России?

– Переживал за них. Очень хотелось, чтобы команда Леонида Слуцкого вышла из группы, но видно не судьба.

– Почему так произошло?

– Мне кажется, что некоторым футболистам сборной России нужно больше думать о футболе, а не о каких-то странных вещах, которые отвлекают их от работы.

– Удивились, что игроков «Ростова» не оказалось в списке Слуцкого?

– Если честно, то да. У нас есть ребята, которые точно не слабее тех, кто играл на Евро. Это Кудряшов, Полоз, Новосельцев.

Источник: ФК «Ростов»
Чемпионат Европы Россия. Премьер-лига Ростов Россия Гацкан Александр
Комментарии (8)
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koka7751
1470485175
Кудряшов-да, а Полоз и Новосельцев - слабаки.
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deinego77@yandex.ru
1470491746
Плавильно сказал.
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PAHANbI4
1470495859
Мое мнение только один игрок играл, и как мог тащил нашу команду это Акинфеев
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vladimir-7
1470497551
В России есть ребята, которые не слабее ростовских.
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Kurp
1470499698
Гацкан прав.
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Саня БУБА
1470510163
....калачев...кудряшов...ерохин
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