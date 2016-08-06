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    Рейнгольд: «Аленичев просто не готов тренировать «Спартак», это не тульский «Арсенал»

    Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд после отставки Дмитрия Аленичева с поста главного тренера «Спартака» выразил мнение, что российский специалист просто не готов тренировать московский клуб.

    «Отставка Аленичева? Будь я владельцем клуба – я бы его выгнал. Лига Европы – это не только большая афиша, но и возможность серьезного заработка, владелец клуба именно так и будет думать. Аленичев – спартаковец, но его тренерские качества... С другой стороны, есть ли кандидатуры на его место?! Как бы там ни было, мне вчера абсолютно стало ясно, что Дмитрий просто не готов тренировать «Спартак». Это не тульский «Арсенал», это «Спартак», забывать об этом нельзя», – сказал Рейнгольд.

    Источник: Rusfootball.info

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    06.08.2016 12:37
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1289

      каа 6 августа 2016, 15:52

      Дык ить он и там не справлялся же... каким местом думали и смотрели когда его приглашали ... хотя нам - конкурентам все лучше...и все же хотелось бы видеть в лице спартака более достойного сопа... да и Спартак и его боллельшики заслуживают большего...

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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 6 августа 2016, 14:32

      Хоть и говорят что - "рыба, тухнет с головы...", но с отрите что получается:
      1. Федун, много вложил денег в клуб и инфраструктуру. Иными словами, вкладывается.
      2. С другой стороны, при таких вложениях, не малых, клубу не удаётся добиться успехов, конкретных.
      3. Подбор игроков. Я не понимаю, зачем брать бразильцев, если они не способны, многие, играть в европейский футбол. Это тренер обязан перестраивать их игру или строить всю команду под них. Можно подумать, что в Европе нет достойных игроков...?
      Вывод очивиден:
      При достаточных возможностях, клуба, менеджерские качества руководителей, напрочь отсутствуют, либо их не достаточно, для современного футбола.

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      Рейтинг: +853

      джон базелон 6 августа 2016, 14:01

      Эмери плохой был,Карпин плохой,Аленичев не тянет!Ну тогда берите сразу сера Алекса Фергюсона!Дело не в тренере,игроки в Спартаке не уровень амбициям клуба!

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 6 августа 2016, 13:13

      Если Бердыев уйдёт,Дима приходи в Ростов.Наши знают как против него играть)))

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