Озил, Жиру и Косиельни пропустят матч первого тура АПЛ против «Ливерпуля»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер после крупной победы над «Викингом» (8:0) в товарищеском матче рассказал о состоянии игроков лондонской команды.

«Сегодня мы были сосредоточены только на своей игре и старались показывать скоростной футбол. Касорла провел первый матч после длительного отсутствия. Я доволен его игрой, но ему потребуется время, чтобы набрать форму.

Могу также с уверенностью сказать, что Озил, Жиру и Косиельни пропустят поединок с «Ливерпулем». Все они поздно приступили к тренировкам», – сказал Венгер.