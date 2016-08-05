Шишкин: «Во Франции хотели повторить успех Евро-2008, но план не сработал»

Защитник «Локомотива» и сборной России Роман Шишкин рассказал о причинах провала национальной команды на чемпионате Европы во Франции.

- Евро-2016 для вас – первый крупный турнир на уровне сборных. Оправдались ожидания?

– Не особо рассчитывал поехать, так как зимой перенес операцию. Конечно, ожидания были огромными, вспоминали 2008-й год. Думали, почему бы не повторить? И мотивация была, что бы там не говорили. Не бегали, не хотели — ерунда. Видел, как все происходило, как готовились. Для меня это опыт, хоть и результат отрицательный. Не каждому удается побывать на таких турнирах.

– Говорилось о том, что сборной не хватило времени на подготовку. Как ощущали себя физически на турнире?

– Времени было достаточно. И чувствовали себя хорошо. Нет смысла сейчас в этом всем копаться. Был определенный план, который не сработал. Не вижу какой-то одной причины провала.

– Сборной не хватило характера?

– Возможно. Но я бы не сказал, что настроя не было. Видел глаза ребят в раздевалке. Но если игра сразу пошла не так, в голове каша, по себе знаю. Не знаешь, что делать, – хочешь, но не можешь. А тут еще и второй гол прилетел. Думаю, и у Слуцкого голова к тому моменту тоже была забита.