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  • «Краснодар» в раунде плей-офф Лиги Европы сыграет с «Партизани»

«Краснодар» в раунде плей-офф Лиги Европы сыграет с «Партизани»

5 августа 2016, 14:17
31

Состоялась жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги Европы, по итогам которой стало известно имя соперника «Краснодара». Напомним, что «быки» попали в число сеяных и сыграют с одним из клубов, не получившим посев.

В заключительном отборочном раунде Лиги Европы «Краснодар» встретится с «Партизани» из Албании. Первый матч российская команда проведет дома 18 августа, ответный – 25 августа на выезде.

Жеребьевка 4-го отборочного раунда Лиги Европы:

«Арока» (Португалия) – «Олимпиакос» (Греция);
«Астана» (Казахстан) – БАТЭ (Белоруссия);
«Тренчин» (Словакия) – «Рапид» В (Австрия);
«Мидтьюлланн» (Дания) – «Османлыспор» (Турция);
«Локомотива» (Хорватия) – «Генк» (Бельгия);
«Войводина» (Сербия) – АЗ (Голландия);
«Динамо» Тб (Грузия) – ПАОК (Греция);
«Аустрия» (Австрия) – «Русенборг» (Норвегия);
«Бейтар» (Израиль) – «Сент-Этьен» (Франция);
АЕК Л (Кипр) – «Слован» Л (Чехия);
«Астра» (Румыния) – «Вест Хэм» (Англия);
«Краснодар» (Россия) – «Партизани» (Албания);
«Бреннбю» (Дания) – «Панатинаикос» (Греция);
«Марибор» (Словения) – «Габала» (Азербайджан);
«Славия» (Чехия) – «Андерлехт» (Бельгия);
«Фенербахче» (Турция) – «Грассхоппер» (Швейцария);
«Истанбул» (Турция) – «Шахтер» (Украина);
«Сеннерйюск» (Дания) – «Спарта» (Чехия);
«Маккаби» Т-А (Израиль) – «Хайдук» (Хорватия);
«Сассуоло» (Италия) – «Црвена Звезда» (Сербия).

Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы Краснодар Партизани
Комментарии (31)
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Dgad
1470395916
Самые лохи достались, удачи Краснодару!
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acer2003
1470396380
Капут, Партизанам ))
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ЖОРРО
1470396389
Надеюсь уверенно пройдут как и предыдущего соперника!
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talgatnurzhanov2006
1470396702
1 матч дома или нет? инфа обрывками идёт
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SunRomeS
1470396817
Втопчут в газон, 3 раза тьфу через левое плечо.)
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Бестолковый
1470396833
Тотал больше: команды за матч забьют 3 и более голов. Краснодар "зажги".
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ivanthebest
1470398580
Отлично! Верю в Краснодар и жду их в группе. Соперник более чем проходимый, но главное не расслабляться, вчерашний пример тому подтверждение.
P.S. Надеюсь что греки оформят португез) шансы также очень хорошие.
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Недовольный
1470399146
а спартаГ с кем сыграет, в раунде плей-офф ЛЕ? ах,ну да.....ахаха
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Артемка 82
1470400046
А где СпаМ? Или они сразу - на прямую проходят в ЛЕ??? Ахаха)))
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Виталий1
1470407042
Мне Краснодар симпатичен, болею за него в Европе и в его московских играх:), но вот в игре с деревенской командой Барбекю, что-то я не увидел убедительной победы на классе. Пару раз даже поволноваться пришлось. Так что надеюсь, что к более серьёзному сопернику они раскачаются.
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