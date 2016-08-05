«Краснодар» в раунде плей-офф Лиги Европы сыграет с «Партизани»

Состоялась жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги Европы, по итогам которой стало известно имя соперника «Краснодара». Напомним, что «быки» попали в число сеяных и сыграют с одним из клубов, не получившим посев.

В заключительном отборочном раунде Лиги Европы «Краснодар» встретится с «Партизани» из Албании. Первый матч российская команда проведет дома 18 августа, ответный – 25 августа на выезде.

Жеребьевка 4-го отборочного раунда Лиги Европы:

«Арока» (Португалия) – «Олимпиакос» (Греция);

«Астана» (Казахстан) – БАТЭ (Белоруссия);

«Тренчин» (Словакия) – «Рапид» В (Австрия);

«Мидтьюлланн» (Дания) – «Османлыспор» (Турция);

«Локомотива» (Хорватия) – «Генк» (Бельгия);

«Войводина» (Сербия) – АЗ (Голландия);

«Динамо» Тб (Грузия) – ПАОК (Греция);

«Аустрия» (Австрия) – «Русенборг» (Норвегия);

«Бейтар» (Израиль) – «Сент-Этьен» (Франция);

АЕК Л (Кипр) – «Слован» Л (Чехия);

«Астра» (Румыния) – «Вест Хэм» (Англия);

«Краснодар» (Россия) – «Партизани» (Албания);

«Бреннбю» (Дания) – «Панатинаикос» (Греция);

«Марибор» (Словения) – «Габала» (Азербайджан);

«Славия» (Чехия) – «Андерлехт» (Бельгия);

«Фенербахче» (Турция) – «Грассхоппер» (Швейцария);

«Истанбул» (Турция) – «Шахтер» (Украина);

«Сеннерйюск» (Дания) – «Спарта» (Чехия);

«Маккаби» Т-А (Израиль) – «Хайдук» (Хорватия);

«Сассуоло» (Италия) – «Црвена Звезда» (Сербия).